La DCGI ordonne aux fabricants de suivre la procédure de régularisation de 31 FDC déclarés comme rationnels sur 294 FDC

in

La DCGI a demandé à toutes les parties prenantes concernées de soumettre une demande sous le formulaire CT-21

Le Drugs Controller General of India (DCGI) a demandé aux fabricants de suivre une procédure de régularisation de 31 combinaisons à dose fixe (FDC) déclarées comme rationnelles sur les 294 FDC conformément aux recommandations du Drugs Technical Advisory Board (DTAB).

Selon le rapport du DTAB du 13 avril 2021 et les recommandations du sous-comité du DTAB telles qu’approuvées, 31 FDC ont été considérés comme rationnels dans la catégorie 294 FDC.

Ces FDC ont été autorisés à fabriquer et à commercialiser par les autorités chargées des licences d’État (SLA) sans l’approbation préalable de la DCGI.

La DCGI a demandé à toutes les parties prenantes concernées de soumettre une demande dans le formulaire CT-21 selon la voie définie pour l’apurement des cas. Il a également été demandé instamment de veiller à ce que les licences de mise en marché concernant ces 31 FDC soient délivrées après l’approbation de la DCGI en faveur du demandeur.

L’autorité de réglementation des médicaments avait, le 27 février 2019 et le 8 septembre 2020, émis des lettres avec des voies détaillées pour obtenir l’autorisation de la direction pour 83 FDC et par la suite trois FDC ont été déclarés rationnels.

Il a indiqué que tous les fabricants qui détiennent déjà des licences de SLA pour les 31 FDC et n’ont pas obtenu de NOC de la DCGI sont tenus de soumettre leurs demandes à cette direction au plus tôt dans les six mois.

La liste de ces 31 FDC comprend Amoxicilline + Cloxacilline + Bacille d’acide lactique, Amoxycilline + Acide clavulanique + Bacille d’acide lactique, Amoxicilline + Bacille d’acide lactique, Amoxicilline + Lactobacillus acidophilus Flucloxacilline sodique, Ampicilline + Cloxacilline + Bacille d’acide lactique, Ampicilline + Bacille d’acide lactique + Cécérocylique + Bacillus d’acide lactique 8. bacille acide, Cefdinir+ Bacille acide lactique, Céfixime+ Bacille acide lactique, Céfixime+ Lactobacillus+ Dicloxacilline, Cefpodoxime prozetil+ Bacille acide lactique, Cefpodoxime+ Cloxacilline+ Lactobacillus, Cefprozil+ Lactobacillus, Cepodoxime+ Cloxacilline+ Diacétamol, Paracétamol+ Bacille acide lactique, Nimésulide, Drotavérine+ Paracétamol, Lincomycine+ Lactobacillus, Ofloxacine+ Bacille lactique, Ondansétron+ Ranitidine, Torsemide+ Spironolactone, Allantoïne+Diméthicone +Méthylparabène+ Propylparabène, Aloe vera+V it-e acétate, Aloe+ Tocophérol, Aloevera+Glycérine+PEG 100, Ampicilline+Flucloxacilline Sel de Sodium et Ampicilline+Flucloxacilline Sel de Sodium+ Lactobacillus Acidophilus.

