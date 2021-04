La De Beers partage un “ plan pour un avenir meilleur ” – WWD

Alors que les consommateurs regardent de plus en plus l’impact social, économique et environnemental de leurs achats, les marques et les détaillants s’efforcent d’être plus transparents. Alors que de nombreuses entreprises répondent à ces demandes, des marques de luxe telles que le groupe De Beers sont à l’avant-garde dans ce domaine depuis des décennies.

Lors du sommet sur la durabilité du Fairchild Media Group de la semaine dernière, «Sustainability Now: The Pressure Grows», Kate Nishimura de Sourcing Journal a interviewé Pat Dambe, vice-président du groupe De Beers, sensibilisation du marché, diamants naturels, pour partager des informations sur la manière dont l’entreprise promeut l’éthique et le développement durable. extraction de diamants. Au cours de la session, intitulée «Construire pour toujours: un plan pour un avenir meilleur», Dambe a discuté des origines du processus de Kimberley, du rôle de la transparence et de la mise en œuvre de sa solution Provenance et de la technologie de la chaîne de blocs Tracr.

En 2003, De Beers et d’autres producteurs de diamants se sont associés à l’ONU pour établir le Processus de Kimberley, qui, selon l’organisation, est le processus d’union «des administrations, des sociétés civiles et de l’industrie pour réduire le flux de diamants de la guerre – les diamants bruts utilisés pour financer les guerres. contre les gouvernements – partout dans le monde.

Dambe a décrit la formation du mandat comme «un processus assez agressif» qui a été mis en place «par les gouvernements, le secteur privé, comme nous en tant que De Beers, pour aborder certains des problèmes clés» à l’époque. «Comme nous le disons dans notre industrie, un diamant du conflit nous affecte tous», a-t-elle déclaré. «Notre objectif principal était de nous assurer que tout diamant certifié par le Processus de Kimberley se concentre vraiment sur un approvisionnement responsable et sur certains des éléments clés de la protection de la mine aux doigts.»

Dambe a déclaré pour sa part que De Beers «va au-delà du processus de Kimberley». Elle a déclaré que la société avait institué, il y a environ 15 ans, «ce que nous appelons nos politiques de bonnes pratiques. Et je pense que nous sommes assez agressifs avec notre chaîne de valeur en ce qui concerne le respect de certains critères clés pour participer à notre chaîne de valeur. »

«Autant que nous sommes un leader et un directeur stratégique au sein du Processus de Kimberley pour nous-mêmes, nous allons au-delà en veillant à ce que chaque aspect de notre chaîne de valeur soit examiné du point de vue de l’éthique et des meilleures pratiques de ressources», a-t-elle expliqué. «Ce que cela signifie au sein des communautés dans lesquelles ils se trouvent, c’est de s’assurer que nous pouvons être un leader en termes de [sustainable and ethical] benchmarks. »

En ce qui concerne la solution Provenance, Dambe l’a décrite comme «une position de vente unique» qui met en valeur l’authenticité. «Il ne s’agit pas de ce que nous disons, mais de ce que nous faisons», a noté Dambe. «Ce que nous faisons avec notre technologie, c’est être en mesure de retracer de moi en doigt et de comprendre, comme je le disais, les meilleures pratiques et politiques utilisées dans cette chaîne de valeur. Et c’est vraiment important pour un consommateur averti aujourd’hui. »

La technologie, appelée Tracr, montre d’où vient chaque diamant et son impact à chaque étape de la chaîne de valeur. «Et je pense que c’est vraiment important pour tout consommateur de comprendre l’origine au doigt», a déclaré Dambe. «Je pense également que l’une des choses que Provenance permet est une différenciation des diamants. Comme la nourriture ou toute autre chose, vous voulez savoir: «D’où vient-elle? et ‘Quelle est la vie dans cette origine?’ »

Dambe a déclaré que puisque le processus de provenance révèle l’impact de la production sur les pays producteurs, il peut également servir de modèle pour d’autres industries et d’autres catégories de produits. «Il s’agit vraiment des communautés et de veiller à ce que nous responsabilisions, permettions et comprenions ce partenariat avec les communautés en fonction de ce qui est important pour elles», a-t-elle déclaré. «Il ne s’agit pas seulement d’extraction, mais d’améliorer la vie, ce qui ne signifie pas seulement un investissement social. Cela signifie vraiment chercher des moyens de faire une différence et peut-être de transmettre de la technologie, de nouvelles compétences, de nouvelles opportunités et de la diversification. »

«Et Provenance ne concerne pas seulement la pratique éthique, Provenance est une question de croissance, il s’agit de nous assurer que nous construisons quelque chose au-delà de notre chaîne de valeur et comme nous l’appelons, notre stratégie Building Forever, qui est un véritable partenariat avec le gouvernement. , les communautés et toutes les parties prenantes, plus le consommateur », a déclaré Dambe. «Il est important pour le consommateur de sentir que ce qu’il porte a un impact significatif sur sa provenance et de pouvoir également mesurer cet impact significatif, ce qui est vraiment important.»