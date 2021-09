La DEA met en garde contre un danger pour la sécurité publique en raison des augmentations de fentanyl illicite en provenance du Mexique • CDN ⋆ 10z viral

La Drug Enforcement Administration (DEA) a publié lundi une alerte à la sécurité publique mettant en garde contre l’augmentation du nombre de faux analgésiques illégaux combinés avec du fentanyl ou de la méthamphétamine illicites.

L’alerte à la sécurité publique, le premier avertissement en six ans, a mis en évidence l’augmentation du nombre de pilules contenant du fentanyl et de la méthamphétamine produites en masse par des groupes criminels de drogue, qui tuent des Américains à un rythme historique, selon un communiqué de presse de la DEA.

« Les États-Unis sont confrontés à une crise sans précédent de décès par surdose alimentés par le fentanyl et la méthamphétamine fabriqués illégalement », a déclaré Anne Milgram, administratrice de la DEA, dans le communiqué.

Il y a eu une forte augmentation de la létalité et de la disponibilité des faux médicaments d’ordonnance contenant du fentanyl et de la méthamphétamine. La DEA met en garde contre les fausses pilules commercialisées comme légitimes et tuant des Américains sans méfiance. – Sénatrice Dianne Feinstein (@SenFeinstein) 27 septembre 2021

“Les pilules contrefaites qui contiennent ces drogues dangereuses et extrêmement addictives sont plus mortelles et plus accessibles que jamais”, a déclaré Milgram. “En fait, les analyses du laboratoire DEA révèlent que deux fausses pilules sur cinq contenant du fentanyl contiennent une dose potentiellement mortelle.”

Les fausses pilules aux États-Unis sont produites par des réseaux criminels mexicains utilisant des produits chimiques fournis par la Chine, selon le communiqué de presse.

La DEA a saisi plus de 9,5 millions de pilules en 2021, soit plus que les deux dernières années combinées, selon le communiqué de presse. L’analyse en laboratoire a révélé une augmentation du nombre de pilules contenant au moins deux milligrammes de fentanyl, ce qui est considéré comme la quantité mortelle.

Les pilules illicites ressemblent à des médicaments d’ordonnance opioïdes comme l’Oxycontin, le Percocet, le Vicodin, le Xanax et l’Adderall, selon le communiqué de presse. Les faux médicaments sont pour la plupart vendus illégalement sur les réseaux sociaux et les sites de commerce électronique, ce qui les rend facilement accessibles aux enfants.

Les États-Unis ont enregistré plus de 93 000 décès par surdose de drogue en 2020, marquant la plus forte augmentation en un an de l’histoire, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Environ 75% des 93 000 décès impliquaient un opioïde, généralement du fentanyl, a déclaré le Dr Nora Volkow, directrice du National Institute of Drug Abuse, à la Daily Caller News Foundation.

