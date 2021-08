La débâcle de Windows 11, Microsoft Linux, le tueur M1 de Qualcomm et plus

https://www.androidauthority.com/newsletters/gary-explains-newsletter-aug-2021/

Juste au moment où vous pensez que l’été est arrivé et que les choses dans le monde de la technologie ralentiront un peu et vous permettront de profiter d’une limonade fraîche dans le jardin, c’est à ce moment-là que toutes les grandes histoires se produisent. Windows 11, la propre distribution Linux de Microsoft, Pegasus Spyware, M1 Killer de Qualcomm, OnePlus ralentissant délibérément les applications sur OnePlus 9, Steam Deck, NVIDIA RTX Ray Tracing fonctionnant sur un PC basé sur Arm, et plus encore !

Tout ce qui concerne Microsoft

Microsoft a eu quelques semaines chargées avec les premières versions pour les développeurs de Windows 11, ainsi que beaucoup de douleur et d’angoisse pour les utilisateurs de Windows 10 qui découvrent qu’ils ne pourront pas passer à Windows 11.

Microsoft reste impénitent et insiste sur le fait que vous obliger à avoir au moins un processeur Intel de 8e génération, ou au moins un processeur basé sur AMD Zen 2, est toujours le minimum pour Windows 11

Si vous ne voulez pas exécuter Windows 11, quelle est votre alternative ?

Ou peut-être souhaitez-vous exécuter la distribution Linux de Microsoft appelée CBL-Mariner !

Cyber-surveillance sanctionnée par le gouvernement avec Pegasus

Le journal Guardian a souligné les dangers de la cybersurveillance sanctionnée par le gouvernement, à la suite de son exposé sur Pegasus, un logiciel malveillant sophistiqué utilisé par des régimes autoritaires pour cibler des militants, des politiciens et des journalistes. Alors, qu’est-ce que Pégase ? Comment ça marche? Pouvez-vous vous protéger?

RTX Ray Tracing sur PC basé sur Arm, plus des jeux sur Linux avec Steam Deck

NVIDIA a démontré sa technologie RTX Ray Tracing sur un PC basé sur Arm, pas de puces x86 ici ! La démo comprenait Wolfenstein: Youngblood, fonctionnant en temps réel sur une plate-forme MediaTek Arm avec des graphiques ray-tracés.

Valve a lancé Steam Deck, un appareil de jeu portable avec un processeur AMD, des graphiques RDNA 2 et un écran tactile de 7 pouces. Il s’agit essentiellement d’un ordinateur de poche. Quel OS fonctionne-t-il ? Linux bien sûr !

J’ai trouvé ces choses intéressantes, alors pourriez-vous!

Comment écrire votre premier jeu (vidéo) – Apprendre à programmer en écrivant un jeu est un excellent moyen d’améliorer vos compétences. Non seulement c’est amusant, mais vous obtenez une récompense presque instantanée pour chaque ligne de code que vous ajoutez ! Voici une introduction à Pygame Zero, afin que vous puissiez écrire un jeu pour Windows, macOS, Linux et le Raspberry Pi. Qualcomm dit qu’il peut battre la série M d’Apple (vidéo) – Le nouveau PDG de Qualcomm, Cristiano Amon, dit que Qualcomm peut battre la série M de processeurs d’Apple, y compris le M1. Il dit que Qualcomm peut le faire grâce à sa récente acquisition de Nuvia, une entreprise remplie d’anciens ingénieurs d’Apple ! OnePlus ralentit intentionnellement les applications (vidéo) – OnePlus ralentit intentionnellement les applications sur le OnePlus 9 et le OnePlus 9 Pro. Il semble que OnePlus dispose d’un économiseur de batterie agressif qui réduit les performances d’applications telles que Chrome, WhatsApp, Twitter, Zoom, Instagram et autres. Le format de fichier Zip a maintenant 32 ans – On pourrait penser qu’ayant 32 ans, le format serait bien documenté. Malheureusement, ce n’est pas le cas. Vers l’insertion d’un milliard de lignes dans SQLite en moins d’une minute – Meilleur actuel : 100 millions de lignes insérées en 33 secondes. L’art de la botte de foin roumaine – Au fil des siècles, cette méthode particulière de construction de botte de foin s’est affinée au point où les meules de foin de Roumanie ont leurs propres caractéristiques uniques. Liste des modes spéciaux d’ascenseur – Les modes spéciaux d’ascenseur sont des modes d’utilisation des ascenseurs dans des situations particulières.



