La débâcle des tests COVID frappe à la maison alors que les résidents du Colorado attendent des heures dans une file d’un kilomètre de long filmée

Les résidents du Colorado ont dû attendre mercredi dans une ligne de test COVID-19 sinueuse qui s’étendait sur environ un mile sur une route et serpentait à travers un parking dans une banlieue de Denver, selon une vidéo prise par Michele Fitzwilliam.

L’État a enregistré un record de 10 153 nouveaux cas lundi, tandis que la moyenne sur 7 jours était de 4 660 mercredi, selon les données du CDC.

Une femme a déclaré à FOX 31 Denver qu’elle avait dû attendre plus de deux heures pour un test lundi même si elle s’était présentée avant l’ouverture du site.

« Je suis arrivée tôt », a déclaré Crystal au média local après avoir reçu son test. « Ils ont ouvert à 9h et je me suis présenté vers 8h40… [the line] était comme enroulé, et je n’y suis entré qu’à 11 heures. »

Le Colorado a été particulièrement touché par omicron, car la nouvelle variante représentait 91,18% de tous les nouveaux cas au cours de la semaine qui s’est terminée le 18 décembre, selon les dernières données du ministère de la Santé du Colorado.

Les luttes de test de Denver ne sont que le dernier exemple de capacité tendue à travers les États-Unis.

À l’échelle nationale, il y a eu un record de 486 428 nouveaux cas mercredi, battant le record précédent de 453 519 lundi.