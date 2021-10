La décadence de Cristiano, quatre matchs sans but

29/10/2021 à 20h00 CEST

Cristiano Ronaldo est dans le marasme, son Manchester United n’affiche pas un bon football et individuellement c’est immergé dans sa pire séquence de buts en championnat depuis sa dernière saison au Real Madrid. Le Portugais a déjà enchaîné quatre matchs de Premier League sans voir la porte, une information qui confirme Cristiano n’est pas dans un bon moment.

Sa plus grande sécheresse depuis 2018

La dernière fois qu’il a enchaîné autant de matchs sans marquer, c’était entre les journées 9 et 13 de la saison 2017-2018, la dernière fois qu’il a joué en tant que joueur du Real Madrid, l’équipe a terminé en troisième position et 17 points d’un grand Barça qui a ajouté 93 points et une seule défaite.

À la Juventus, il n’a jamais ajouté autant de matchs d’affilée sans marquer, même la saison dernière, où les Turinois ont terminé quatrièmes et ont failli ne pas tomber aux positions de la Ligue Europa. Au Real Madrid, à son apogée, Jusqu’à la saison 17-18, il n’a jamais pu jouer plus de quatre matches de championnat consécutifs sans voir la porte.

Le Portugais n’a pas marqué consécutivement contre Aston Villa, Everton, Leicester City et Liverpool, où il a reçu une sévère punition des « rouges », qui ont humilié United avec un 0-5 retentissant.

Cristiano sait déjà ce que c’est d’avoir une mauvaise séquence face au but avec Manchester United, lors de la campagne 2008-2009, les Portugais n’ont pas marqué de but entre la 14e et la 22e journée, enchaînant ainsi jusqu’à huit matchs sans marquer.

Ronaldo aura une chance de briser cette séquence samedi lorsque United visitera le Tottenham Hotspur à Londres, un match qui sera la clé de la continuité de Solskjaer et mettre fin à la crise du côté rouge de Manchester.