La « Décennie de la restauration des écosystèmes » commence dans le monde

11/06/2021 à 11h29 CEST

« Aujourd’hui plus que jamais, il est urgent de restaurer les écosystèmes endommagés. Si nous n’agissons pas maintenant, nous allons manquer de planète & rdquor ;. C’est le message de l’ONU à l’occasion de la présentation de la « Décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes ». Le projet calcule que le réhabilitation d’ici 2030 de quelque 350 millions d’hectares d’écosystèmes terrestres et aquatiques dégradés cela générerait 9 000 milliards de dollars de services écosystémiques et éliminerait 13 à 26 gigatonnes de gaz à effet de serre de l’atmosphère.

Un rapport préparé par la FAO souligne qu’entre 2000 et 2017, l’utilisation de pesticides a augmenté de 75 % ; qu’au cours des dernières décennies, l’utilisation des plastiques dans l’agriculture a considérablement augmenté ; que la production de déchets a augmenté ; et que la production mondiale annuelle de produits chimiques industriels a doublé depuis le début du XXIe siècle pour atteindre quelque 2,3 milliards de tonnes, ce qui augmenterait de 85 % d’ici 2030.

La conclusion de la FAO est que l’aggravation de la pollution des sols et la prolifération des déchets menacent l’avenir de la production alimentaire mondiale, la santé humaine et l’environnement, et nécessitent « une réponse globale urgente & rdquor;.

Lors d’un événement virtuel qui faisait partie des célébrations de la Journée mondiale de l’environnement et de la Décennie, le Directeur général de la FAO, Qu Dongyu, a souligné la nécessité d’une « réponse coordonnée & rdquor; pour lutter contre la pollution des sols et améliorer leur santé et ainsi atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies.

Des projets déjà en cours

Parmi les projets de restauration des écosystèmes déjà en cours, se distinguent les suivants :

-La plantation de 100 millions d’arbres dans les forêts tropicales de Bornéo.

-Une initiative pour prévenir l’érosion sur des exploitations occupant 345 hectares au Kenya.

-Le reboisement de 2 350 hectares de mangroves autour du lac Nokoué, au Bénin.

-La restauration de 5 300 hectares de marécages en Estonie, Lituanie, Lettonie et Allemagne.

La directrice exécutive du PNUE, Inge Andersen, a qualifié la Décennie d’« opportunité de changement & rdquor; et a appelé à une plus grande application des conventions mondiales sur l’environnement.

Andersen a également appelé à un contrôle à long terme pour mettre fin à la pollution industrielle et à l’utilisation de pratiques agricoles durables qui favorisent l’utilisation de pesticides respectueux de l’environnement.

David Choquehuanca, vice-président de la Bolivie, a souligné que la planète est « sur le point de s’effondrer & rdquor ;, parce que les êtres humains ont » pillé la nature & rdquor; et a exhorté les gens du monde entier à repenser leur relation avec la Terre pour rétablir l’équilibre et la protéger pour les générations futures.

La situation est sur le point de devenir insoutenable. D’où la « Décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes », dont les avantages économiques dépasseraient dix fois le coût de l’investissement, alors que le prix de ne pas agir serait « au moins trois fois supérieur à celui de la restauration des écosystèmes », selon les calculs de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et du Programme des Nations Unies pour l’environnement. (PNUE), qui dirigent l’initiative.

L’ONU invite tous les citoyens du monde à participer à cette initiative mondiale, arrêter et inverser la dégradation des écosystèmes dans le monde, et demande que tous les messages liés à ce problème qui sont promus sur les réseaux sociaux soient étiquetés comme #GenerationRestoration ou, en anglais, #GenerationRestoration.

L’inauguration du projet a impliqué le lancement d’un site Internet (decadeonrestoration.org) dédié à la Décennie et la célébration d’un concert, le 4, dans lequel des artistes tels que Patti Smith, Ben Harper, Michael Stipe, Dave Mathews et Jack Johnson ainsi que des dirigeants du monde entier.

« Les écosystèmes soutiennent toutes les formes de vie sur Terre. La santé de notre planète et de ses habitants dépend directement de la santé de nos écosystèmes & rdquor ;, comprend le site Internet dédié à la Décennie.

L’initiative vise à prévenir, arrêter et inverser la dégradation des écosystèmes sur tous les continents et océans. « Ainsi, il peut contribuer à éradiquer la pauvreté, lutter contre le changement climatique et prévenir une extinction massive & rdquor ;, soulignent les promoteurs du projet, soulignant que le La réalisation des objectifs de la Décennie dépend « de la collaboration de tous & rdquor; dans ce “mouvement mondial pour restaurer la planète”.

Parce qu’avoir des écosystèmes sains est le seul moyen d’améliorer les moyens de subsistance des populations, de lutter contre le changement climatique et d’arrêter la perte de biodiversité & rdquor;, a souligné l’ONU.

Site de référence : https://www.decadeonrestoration.org/es

