La décentralisation du travail est blâmée pour la ruine de la campagne galloise alors qu’un immense parc en béton remplace les fermes | Royaume-Uni | Nouvelles

La famille Jenkins, qui est locataire de Model Farm depuis 1935, fait maintenant face à un avenir incertain après que le conseil de Vale of Glamorgan a voté 9-8 le 14 juillet pour permettre aux locataires Legal&General de construire un immense parc d’affaires en béton sur le terrain. Le parc, destiné à soutenir l’aéroport voisin de Cardiff, a suscité de nombreuses protestations avec plus d’un millier d’habitants signant une pétition pour annuler la décision et potentiellement manifester à l’extérieur du Senedd. Le chef conservateur gallois Andrew RT Davies a parlé à Express.co.uk de la décision et a déclaré que les gouvernements travaillistes décentralisés du Pays de Galles étaient à blâmer.

Le conseil de Vale of Glamorgan a approuvé de justesse le permis de construire Legal&General par un vote de 9 à 8, M. Davies révélant que tous les conseillers travaillistes avaient voté pour soutenir le parc.

M. Davies a ajouté que tous les conseillers conservateurs et Plaid Cymru ont voté contre, les partis cherchant maintenant des moyens d’annuler la décision, soit par le biais d’un contrôle judiciaire, soit par la participation du Senedd.

Cela signifie maintenant que la famille Jenkins, qui vit sur la terre, a jusqu’en juillet 2022 pour faire ses valises et partir malgré le fait qu’elle y habite depuis quatre générations.

M. Davies a carrément blâmé les gouvernements décentralisés des travaillistes et a déclaré à Express.co.uk: “Ce n’est pas une décision ou une position politique du gouvernement britannique, car de toute évidence, nous vivons au Pays de Galles et la planification, par exemple, est une décision décentralisée responsabilité envers le gouvernement travailliste gallois.

“Ce qui est ironique, c’est que de nombreux ministres gallois du travail et en fait le banc du parti travailliste, Keir Starmer en particulier, parlent de devoir faire d’énormes progrès en matière de protection de l’environnement afin que nous puissions atteindre nos objectifs de carbone d’ici 2050.

“Et ici, vous avez un gouvernement travailliste au Pays de Galles, avec des responsabilités de planification en fait, démolissant des champs verts sur une ferme viable et expulsant une famille de la terre qu’elle a cultivée pendant quatre générations.

« Pour permettre à notre partie business de se développer.

“Cela me semble pervers lorsqu’il y a un site à trois kilomètres et demi sur la route qui fait 1 200 acres et qui fournit toute la capacité nécessaire.

“Ce n’est pas une décision” ni “l’un ni l’autre”, vous pouvez avoir les deux, une ferme viable ou l’agriculture familiale continue ainsi que développer évidemment ces emplois de qualité sur la route.

“Donc, le gouvernement travailliste gallois à Cardiff laisse tomber les gens localement et nationalement en permettant que cela se produise.”

M. Davies a également expliqué qu’il y avait plusieurs sites à proximité qui pourraient être utilisés pour développer des emplois, y compris d’autres parcs d’activités dont certains ont encore deux tiers de la capacité.

Reece Jenkins qui vit dans la région a parlé à GB News de sa campagne pour arrêter le développement car il y a des inquiétudes concernant ses moyens de subsistance et l’environnement local.

Il a dit: “[The farm] est tout et tout ce que nous avons jamais fait et connu vraiment.

“Non, c’est quelque chose que nous prenons à la légère quand on nous l’enlève, mais on a l’impression qu’il n’y a pas grand-chose que vous puissiez faire quand vous avez ces grandes entreprises et un conseil qui ne semble pas savoir ce qu’ils fais.”

Le leader travailliste Sir Keir Starmer a appelé à la mise au rebut des champs pétroliers de Cambo en construction en Écosse, car il pense que cela envoie le mauvais message à l’approche de la Cop 26.

Les travaillistes ont également attaqué le gouvernement pour ne pas avoir fait peser son poids en matière de changement climatique, car une analyse du Fonds mondial pour la nature a révélé que seulement 0,001 pour cent du PIB était consacré à l’environnement.

Le conseil de Vale of Glamorgan a déclaré à Express.co.uk: “Cette demande de planification a été approuvée par le comité de planification du conseil le mois dernier après un examen approfondi de tous les facteurs pertinents, y compris ceux liés à son impact environnemental.”

Un rapport expliquant exactement comment la décision a été prise se trouve sur le site Web du Conseil.

Celui-ci aborde en détail les préoccupations liées à l’urgence climatique, les objections locales et le soutien. Elle note également que la politique récemment adoptée par le gouvernement gallois soutient le principe de ce développement compte tenu de son emplacement stratégique, avec des connexions avec le seul aéroport du pays de Galles.

Il dit : « L’aéroport de Cardiff est un élément essentiel de l’infrastructure de transport du Pays de Galles. En tant que passerelle internationale, il relie le Pays de Galles au reste du monde et contribue à stimuler l’économie du pays. L’aéroport plus large de Cardiff et la zone d’entreprise de Bro St Athan offrent également des opportunités d’investissement, à la fois dans ses paramètres et dans les zones environnantes de la vallée.

« Ce site a longtemps été identifié comme un lieu d’emploi à grande échelle. Il a été désigné pour la première fois à cette fin dans le Plan de développement local (PLD) du Conseil de 2011, un document qui a ensuite été adopté par le Conseil alors dirigé par les conservateurs en 2017.

« Cela faisait suite à un examen public dirigé par un inspecteur de la planification nommé par le gouvernement gallois. Le LDP a été contrôlé sur une base annuelle depuis son adoption, avec un rapport soumis au gouvernement gallois chaque octobre. C’est une obligation légale que toutes les décisions de planification soient prises conformément au LDP, à moins que des considérations matérielles n’indiquent le contraire.