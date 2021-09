La décentralisation en crypto est un idéal difficile à mesurer

Source : Adobe / Feng Yu La décentralisation est l’incapacité technique d’une partie à apporter des changements majeurs au système. Il existe d’autres mesures de décentralisation, telles que la répartition des richesses dans un système. Il existe différentes formes de centralisation qui s’étendent aux produits et services.

Crypto-monnaie et décentralisation sont presque synonymes, mais peu de gens en crypto s’accordent sur ce que signifie exactement être décentralisé. Les définitions varient considérablement d’une personne ou d’une organisation à l’autre, tandis que les opinions sur le degré de décentralisation souhaitable ou optimale diffèrent également de manière significative.

Alors que la plupart des personnalités de l’industrie de la cryptographie partagent des conceptions qui se chevauchent sur ce qu’est essentiellement la décentralisation au niveau technique, elles ont tendance à ne pas être d’accord sur le point de savoir si une telle décentralisation peut être mesurée ou quantifiée. Certains acteurs de l’industrie s’adressant à Cryptonews.com soutiennent que la décentralisation est plus une propriété binaire qu’une propriété mesurable, tandis que d’autres suggèrent que divers éléments plus subjectifs, tels que la participation communautaire, contribuent à la décentralisation.

Plus fondamentalement, il apparaît également que la « décentralisation » fonctionne au sein des crypto-monnaies en tant qu’idéal ou concept réglementaire, que les plates-formes et les projets visent à devenir moins centralisés au fil du temps. Le revers de la médaille est que la centralisation, bien que pas toujours souhaitable, peut être une rampe de lancement nécessaire et une base à partir de laquelle la décentralisation évolue.

Définition de la décentralisation

Sur un plan plus technique, la définition de la décentralisation n’est pas trop compliquée.

«Je définirais la décentralisation comme l’incapacité technique de l’une ou l’autre des parties à apporter des changements majeurs au système. Dans un système décentralisé, il est impossible de modifier des paramètres critiques tels que la politique monétaire », a déclaré l’ambassadeur de la marque Trezor, Josef Tětek.

Pour Tětek, cela signifie qu’il n’y a en fait pas de crypto-monnaie décentralisée autre que Bitcoin (BTC).

“Si votre crypto-monnaie préférée subit régulièrement des hard forks et favorise la possibilité de revoir votre politique monétaire, elle n’est pas décentralisée”, a-t-il ajouté.

Il est très probable que Lex Sokolin de ConsenSys, concentré sur Ethereum (ETH), ne sont pas d’accord pour dire que Bitcoin est la seule crypto-monnaie décentralisée. Cela dit, il partage l’opinion selon laquelle la décentralisation est liée à l’incapacité de l’une des parties à exercer un pouvoir disproportionné sur une plate-forme ou à menacer sa sécurité.

« La couche de base des systèmes basés sur la blockchain nécessite une sécurité très élevée. Il fonctionne en supposant que tous les acteurs tentent de saboter ses opérations de base, puis modifie la théorie du jeu de récompense économique de telle sorte que même dans cet environnement hobbesien, le calcul est vrai », a-t-il déclaré à Cryptonews.com.

Sokolin explique que c’est la caractéristique d’être « méfiant », où une blockchain ne dépend pas d’un fournisseur de confiance pour lui dire ce qui est et ce qui n’est pas vrai.

« N’importe qui peut faire confiance aux données et aux logiciels sans avoir de licences, de concessions ou d’autres délégations de pouvoirs. La décentralisation fait en partie référence à de nombreux participants différents exécutant des validateurs ou des mineurs, ou effectuant des activités d’implantation, qui à leur tour contribuent à ces attributs de sécurité de base », a-t-il déclaré.

Selon Sokolin, plus il y a d’acteurs impliqués dans la protection du réseau, plus le réseau sera sécurisé. Bien sûr, il reconnaît que divers facteurs, ainsi que différents objectifs, compliquent ce tableau.

« Il existe d’autres paramètres de décentralisation, comme la répartition des richesses dans un système. Cela a tendance à suivre les schémas habituels des économies humaines, avec la règle des 80-20 et les lois du pouvoir », a-t-il déclaré.

Même avec cette reconnaissance, Sokolin déclare que de tels résultats sont “indépendants du fait que le système sous-jacent soit vraiment cohérent et puisse remplir sa fonction sans être détourné”.

Certains autres acteurs de l’industrie semblent partager cet avis. Cependant, certains ont des conceptions différentes de la décentralisation, tandis que d’autres mettent l’accent sur le fait qu’il existe différentes métriques et dimensions de la décentralisation.

«La décentralisation est un spectre et un processus en évolution, qui sont pris en charge par des réseaux de chaînes de blocs et des protocoles cryptographiques distincts. De tels algorithmes de consensus et conceptions tokenomiques façonnent le niveau de décentralisation et permettent aux transactions directes d’avoir lieu sans avoir besoin d’un intermédiaire », a déclaré le PDG d’OKEx, Jay Hao.

Dans le même temps, différents aspects d’une plate-forme peuvent présenter différents degrés de décentralisation (ou de centralisation d’ailleurs), selon le co-fondateur de Swarm Markets , Philipp Pieper.

“Il existe différentes formes de centralisation qui s’étendent aux produits et services, ainsi qu’aux mécanismes de gouvernance et de consensus”, a-t-il déclaré à Cryptonews.com.

Pieper suggère que, dans le cas particulier de DeFi, tous les projets auront un degré de centralisation, au moins à un certain niveau de leurs opérations. “Par exemple, les oracles de données nécessitent une certaine forme d’entrée externe et offrent aux pirates la possibilité d’accéder à une plate-forme”, a-t-il expliqué.

Pouvez-vous mesurer à quel point une plate-forme est décentralisée ?

Le fait que les plates-formes soient constituées de différentes parties présentant différents degrés de décentralisation met en évidence à quel point il serait difficile de mesurer la décentralisation de manière objective ou non controversée.

« Je ne pense pas qu’il y ait un degré mesurable de décentralisation. Je pense que la décentralisation est binaire : soit il y a une sorte de personnalité ou d’équipe dirigeante (généralement avec une prémine importante), soit il n’y en a pas et ce sont les opérateurs de nœuds qui décident en fin de compte », a déclaré Josef Tětek.

Développant cette idée que la décentralisation est une propriété binaire, Tětek explique qu’un système décentralisé est un système sans pré-exploitation ni pré-vente et avec la possibilité d’exécuter des nœuds complets sur du matériel disponible dans le commerce et une bande passante moyenne.

“Les fondations, les prémines ou les nœuds qui nécessitent une infrastructure de centre de données ne sont pas compatibles avec un système monétaire décentralisé”, a-t-il déclaré.

De même, Jay Hao soutient qu’au lieu de mesurer ou de quantifier la décentralisation, nous devrions rechercher de meilleures façons d’envisager la décentralisation, par exemple en examinant la contribution de la communauté concernée.

« Un exemple classique est Loot NFT, qui a adopté une approche ascendante, libérant le pouvoir du crowdsourcing. Le projet est né de transactions open source sur une plate-forme de contrat intelligent et est maintenant développé et promu avec la communauté », a-t-il déclaré.

Hao a ajouté qu’il apprécie la vision de transformer une discussion de groupe en une communauté.

«Je pense que c’est quelque chose que nous devrions commencer à examiner. À l’avenir, il pourrait y avoir une gouvernance autonome décentralisée à l’avenir pour authentifier le processus », a-t-il noté.

Le degré « idéal » de décentralisation

Comme la décentralisation peut ne pas être directement mesurable, la question de décider d’un montant « idéal » de décentralisation devient également une question délicate.

Pour Jay Hao, la raison pour laquelle il est difficile de répondre à cette question est que la quantité optimale de décentralisation dépend en grande partie de la plate-forme en question et des objectifs de votre communauté.

« Sur la base de l’échelle de l’écosystème, comme Ethereum et bien d’autres, des conversations ont lieu et des étincelles sont allumées. Rien n’est sain d’aller à l’extrême, alors que la centralisation et la décentralisation doivent être mutuellement bénéfiques et trouver un équilibre ; par conséquent, nous voyons plus de discussions sur ce sujet récemment », a-t-il déclaré.

Trop de décentralisation peut également être indésirable, car trop de décentralisation peut imposer certains inconvénients à une plate-forme, tels qu’une sécurité ou une évolutivité réduite.

« Avec le niveau de décentralisation, les problèmes d’évolutivité et de sécurité persistent. Parmi les différentes blockchains, compte tenu de la maturité croissante des marchés de [capa 1] et [capa 2], le marché semble entrer dans une nouvelle ère d’effets de réseau, et les applications viennent également en premier plutôt que de considérer la nature de la décentralisation », a déclaré Hao.

En revanche, Josef Tětek ne pense pas qu’il puisse y avoir « trop » de décentralisation, puisqu’à son avis une plateforme est décentralisée ou non.

« Comme je ne pense pas que la décentralisation soit un spectre, je ne pense pas non plus qu’il y ait un point de basculement dans la décentralisation. Mais il y a définitivement une dépendance sur le chemin : les crypto-monnaies centralisées ne seront jamais décentralisées », a-t-il déclaré.

Alors que les blockchains peuvent être fondamentalement décentralisées (ou non), certains acteurs de l’industrie soutiennent qu’une certaine centralisation, au moins dans certains domaines, peut être souhaitable pour certaines plates-formes. Et à tout le moins, certains utilisateurs peuvent préférer un système centralisé efficace à un système décentralisé mais présentant certains problèmes de convivialité.

Il déclare : « La centralisation n’est pas une mauvaise chose pour l’industrie de la cryptographie, mais l’essentiel est de donner aux gens des options. Les différents modèles commerciaux et propositions de valeur seront adaptés aux différents acteurs du marché et à leurs besoins. »

___

Apprendre encore plus:

– Le Web 3.0 arrive et les crypto-monnaies seront indispensables pour cela

– Qu’est-ce que le métaverse ? Un plan high-tech pour Facebookifier le monde

– Lutte contre la régulation avec la décentralisation

– DeFi n’est pas un nouveau concept et est appelé à tort décentralisé – Président de la SEC

– C’est ainsi que les DAO assument un rôle plus important dans les secteurs DeFi et NFT