30/06/2021 à 18:54 CEST

Faible termine son temps dans l’équipe nationale allemande après quinze ans à la tête de l’équipe. Avec lui à la barre, ils ont remporté la Coupe du monde en 2014. Mais la dure défaite en huitièmes de finale contre l’Angleterre a signifié un coup dur pour l’entraîneur et pour l’équipe qui a disputé ce Championnat d’Europe.

Cependant, le désormais ancien sélectionneur de l’Allemagne est confiant dans le potentiel de l’équipe nationale pour la prochaine Coupe du monde : “CNous avons de jeunes joueurs qui vont apprendre de cette expérience, qui vont s’améliorer considérablement dans les deux ou trois prochaines années et l’Euro 2024 sera l’apogée de sa carrière. On peut s’attendre à de grandes choses d’eux & rdquor;, a-t-il admis.

Un avenir incertain

Après avoir appris qu’il ne continuerait pas en équipe nationale, il y a des destinations qui s’ouvrent pour un entraîneur qui n’envisage pas de quitter le football pour le moment : “Je n’ai pas encore pris de décision. Après quinze ans de responsabilités, ça me fera du bien de me détendre un peu et de prendre une nouvelle énergie. Mais pour le moment, je n’ai pas de plan concret”, a-t-il expliqué. “Je ne veux pas dire que je vais prendre ma retraite, j’ai juste besoin de faire une pause émotionnelle, de prendre du recul. Je vais avoir besoin de ce temps, mais je suis sûr qu’il y aura des choses intéressantes pour moi.ajoutée

Une blessure qui restera

La défaite contre l’Angleterre a été significative pour une équipe qui aspirait à le gagner : “La déception de cet Euro va durer un moment, on ne peut pas la digérer dans quelques jours, mais je suis sûr qu’avec le temps j’aurai beaucoup de souvenirs positifs, il admit. “Dans le vestiaire, il y a un silence de mort, tous les joueurs sont terriblement déçus et moi aussi”, il prétendait.

Et c’est que même si l’équipe n’était pas à l’aise sur le terrain, elle ne s’attendait pas à ce résultat : « Nous avons senti dès le début que cela pouvait être un jeu de patience. Aucune des équipes ne voulait trop se faire plaisir, il fallait espérer qu’il y avait peu d’opportunités. Les Anglais ont marqué, je pense, sur leur première chance” Il a craqué. ” On a manqué de sang-froid devant le but, d’expérience dans certaines situations, de maturité par moments. La qualité, l’esprit et l’humeur sont là, mais on n’a pas su être là jusqu’au bout, donc on a été punis”, a-t-il conclu.