La déception de la Vuelta a Burgos

26/08/2021

Le à 17:03 CEST

La Vuelta a Burgos, involontairement, s’est transformée en canular. Mikel Landa Il est entré dans l’épreuve castillane avec seulement deux jours de compétition après sa très grave chute qui l’a séparé du Giro. Et involontairement, presque par accident, il a remporté la victoire. Il l’a fait une semaine avant le début de la manche espagnole.

Le coureur d’Alava pensait qu’il était déjà en pleine forme et a été encouragé au point de supposer qu’il était prêt et disposé à entrer dans la bataille et à se battre pour la victoire dans la Vuelta. Mais c’était un mirage. Landa Il a triomphé de la Vuelta a Burgos parce que Romain Bardet il s’est effondré dans la dernière étape et parce qu’Egan Bernal a ignoré le combat après avoir eu un accident dans la première étape, mis à part le fait que, comme cela se passe maintenant dans la Vuelta, le vainqueur du Giro n’était pas dans sa meilleure forme.

Landa il quitte la manche italienne pour la cinquième étape. Il est arrivé à Vitoria sur un vol spécial. Il a été admis dans une clinique et quelques jours plus tard, il a subi une intervention chirurgicale sur sa clavicule gauche. Une reprise avec un seul but l’attendait alors, qui n’était autre que d’atteindre la Vuelta dans les meilleures conditions.

Avant Burgos, Landa a eu deux jours de compétition. Il a fait ses débuts après l’accident en Italie à la Clásica de San Sebastián, où il s’est testé avec une attaque, puis a rejoint le circuit Getxo. Burgos l’attendait avec cinq étapes. Landa il remporte la course, s’encourage et fait partie des favoris de la Vuelta.

Cependant, le bagage nécessaire pour se battre pour la Vuelta n’était pas le même que pour gagner à Burgos et les jambes de Landa ne sont pas celles qu’il a eues dans d’autres courses au point de perdre du temps dans toutes les étapes de montagne. Il a déjà ignoré tout défi au classement général et continue dans la course avec un double objectif : gagner une étape, par exemple dans les Lacs la semaine prochaine, ou aider un coéquipier de Bahreïn, comme l’Australienou Jack Haig.