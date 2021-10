La déception de Sotchi rendra Norris et McLaren plus forts, déclare Seidl · .

Le directeur de l’équipe McLaren, Andreas Seidl, a déclaré que l’équipe et son pilote Lando Norris se remettraient de la déception d’avoir perdu la victoire lors du Grand Prix de Russie le week-end dernier.

Norris a mené une grande partie de la course et était en tête avec trois tours à faire lorsqu’il a glissé sous une pluie battante, ayant décidé de ne pas aller aux stands pour changer ses pneus slicks. Bien que Seidl ait admis que Norris avait été « proche de quelque chose de vraiment grand », il pense que son pilote tirera les leçons de l’expérience.

“Je pense que cela le rendra plus fort, lui et l’équipe, car ce sont ces moments où vous apprenez le plus en équipe”, a déclaré Seidl. « C’est toujours facile quand tout se passe comme prévu. Pour le moment, c’est une grosse déception et une opportunité d’apprendre pour mieux le faire en équipe avec Lando la prochaine fois.

« Il a assez de temps dans ce sport et ce n’est pas différent dans les catégories juniors où vous savez que cela fait partie du sport que de telles choses arrivent – ​​de grosses déceptions, surtout quand vous êtes si proche de quelque chose de vraiment grand. Mais je pense qu’il a aussi assez d’expérience dans l’équipe pour en ressortir encore plus fort.

McLaren connaît sa saison la plus compétitive depuis des années, après avoir mis fin à une séquence sans victoire qui remontait à 2012 lors de la manche précédente. Seidl a déclaré que le revers du week-end dernier était un rappel de “rester humble” alors qu’ils comblaient l’écart avec les premiers.

“Je nous vois simplement au milieu d’un voyage pour revenir à l’avant en Formule 1. Nous avons un plan clair à la place de ce que nous devons faire en termes d’étapes du côté de l’infrastructure, du côté de l’organisation, du côté côté culturel, afin de franchir ces prochaines étapes pour affronter les équipes devant nous à chaque week-end de course.

« Une partie de ce voyage est aussi que vous devez accepter qu’il ne va pas toujours de l’avant et vers le haut. C’est une partie normale du sport que vous ayez des jours comme celui-ci qui sont évidemment une grosse déception.

« C’est aussi une opportunité de rester humble, de garder les deux pieds sur terre, ce qui est important dans ce sport, de garder le respect pour tous les compétiteurs aussi et de continuer simplement à apprendre. Et encore une fois, avec tout ce que je vois, l’équipe, je suis très, très heureux et très confiant qu’une fois que nous aurons tout en place dont nous avons besoin pour notre voyage, nous serons en mesure de combattre à nouveau Red Bull et Mercedes. régulièrement.

“Évidemment, c’est génial de voir que déjà maintenant, de temps en temps, selon les pistes aussi, nous sommes en fait en mesure de nous battre pour les pole positions et pour une victoire en course.”

