La déception de William à propos de Charles dévoilée alors que l’anniversaire était teinté de «tristesse» | Royale | Nouvelles

William fêtera son 39e anniversaire aujourd’hui avec sa femme, Kate, duchesse de Cambridge, et leurs trois enfants – le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis. Cependant, l’occasion sera douce-amère; l’anniversaire du royal était censé marquer la fin de la feuille de route du gouvernement pour assouplir toutes les restrictions de verrouillage. Avec des inquiétudes croissantes concernant la variante Delta, le verrouillage a été prolongé d’un mois – mais le royal pourra toujours voir plus d’amis et de famille qu’il ne l’a fait l’année dernière, bien qu’aucun détail n’ait été publié révélant comment il a passé la journée spéciale .

Cette fois en juin dernier, William et sa famille s’isolaient à Anmer Hall à Norfolk où ils scolarisent leurs enfants à la maison depuis le début du premier verrouillage en mars.

Charles a passé une grande partie de cette période en Écosse, dans le domaine royal de Balmoral, avant de déménager à Clarence House.

La correspondante royale Katie Nicholl a affirmé que William était déçu de ne pas pouvoir passer l’occasion spéciale avec son père.

S’exprimant l’année dernière, elle a dit OK ! Magazine : « Je sais que William a dit à ses amis qu’il aimait passer tellement de temps avec les enfants en lock-out, mais cela s’est accompagné de la tristesse de ne pas voir son père. »

Charles a également partagé sur un engagement virtuel qu’il a trouvé le verrouillage “terriblement triste”, comme tout “vous voulez vraiment [is] faire un câlin aux gens ».

Il a ajouté: “Je comprends totalement les frustrations, les difficultés, le chagrin et l’angoisse de tant de gens.”

Charles a également admis à l’époque qu’il avait attrapé COVID, tandis que William a dit plus tard à un sympathisant qu’il avait également été testé positif, mais qu’il avait gardé le silence pour ne pas inquiéter le public.

L’expert royal a affirmé que la maladie de Charles aurait été un “réveil” particulier pour le cabinet, d’autant plus qu’il était dans une catégorie à haut risque à l’époque, à 71 ans.

Bien que les deux membres de la famille royale entretenaient une relation distante, Mme Nicholl a noté : « Charles et William se sont beaucoup rapprochés ces dernières années.

« En fait, quelqu’un qui les connaît très bien m’a dit que William avait quelque peu changé d’avis.

LIRE LA SUITE: William a remis en question la parentalité de la «lèvre supérieure raide» de Charles avant Harry

«Là où l’idée de devenir roi un jour le submergeait, il est maintenant plus que prêt et a trouvé un terrain d’entente avec son père à ce sujet.

« Leur destin est quelque chose qui les relie désormais. »

Ce lien étroit était évident au cours du week-end, lorsque les Cambridges ont partagé quelques photographies sur leur compte Instagram partagé @dukeandduchessofcambridge pour marquer la fête des pères.

La famille heureuse a partagé un cliché réconfortant des trois enfants étreignant le duc de Cambridge, ainsi qu’une image du deuxième en ligne du trône et de son père, Charles, et des photographies du prince Philip avec le père de Kate, Michael Middleton.

Charles a également marqué l’anniversaire de son fils aîné en publiant une photo inédite et tendre de William bébé, allongé sur les genoux du prince de Galles.

On sait s’ils ont pu se voir cette année.

Mais, s’exprimant l’année dernière, le correspondant royal a déclaré que le verrouillage aurait été « bouleversant » pour William car il savait à quel point cela « faisait de la peine » à Charles de ne pas voir ses petits-enfants.

Mme Nicholl a également révélé l’année dernière que chaque anniversaire est difficile car William manque inévitablement sa mère.

Elle a dit à OK ! : « Ça doit être émouvant pour lui qu’elle ne soit pas là pour partager ça.

“Elle est toujours une partie importante de sa vie, donc inévitablement, le jour de son anniversaire, ses pensées seront avec elle.”

William et son frère le prince Harry devraient marquer le 60e anniversaire de leur mère le 1er juillet, en dévoilant une statue commémorative de la défunte princesse de Galles à Londres.