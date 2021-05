La déception du prince William face à George à propos du Chelsea FC souhaite: «N’importe qui sauf eux» | Royal | Nouvelles

Le prince William rencontre des joueurs lors de sa visite à Villa Park

Aujourd’hui, Chelsea affronte le Leicester City Football Club lors de la 140e finale de la FA Cup, les deux équipes espérant collecter une pièce d’argenterie qui serait une juste récompense pour leurs saisons décentes. En dépit d’être en deçà d’eux en Premier League, Chelsea se qualifie pour l’événement phare en tant que léger favori, le club participant à sa quatrième finale de la FA Cup en cinq ans. Le match sera assisté par environ 21000 spectateurs, qui seront au stade de Wembley à Londres dans le cadre d’un événement pilote de coronavirus pour tester si un large public sera autorisé à retourner sur les sites.

Parmi la foule, il y aura William, qui est le président de la FA – l’instance dirigeante du football anglais – et assiste chaque année au match dans son rôle.

Bien qu’il n’ait pas pu regarder en 2020 en raison des restrictions de coronavirus, le joueur de 38 ans sera de retour à Wembley pour profiter du match, avant de remettre le trophée à l’équipe gagnante.

Et un spectateur à la maison sera particulièrement désireux que William remette la coupe emblématique à Chelsea, suggèrent des rapports déterrés.

George, sept ans, serait un grand fan de Chelsea, et bien que William ait tenté de faire en sorte que son fils suive son bien-aimé Aston Villa Football Club, le duc de Cambridge n’a pas été en mesure de le convaincre.

La déception du prince William avec George à propos du Chelsea FC souhaite: “ Tout le monde sauf eux ” (Image: GETTY)

Le prince William avec son fils George et sa fille la princesse Charlotte (Image: GETTY)

William a parlé de l’amour de George pour le sud-ouest de Londres quand une femme de l’organisme de bienfaisance Passage de la capitale lui a demandé – une organisation qui aide les sans-abri, et dont il est un mécène.

S’exprimant dans l’émission spéciale A Berry Royal Christmas 2019 de la BBC, William a déclaré: “George a déjà écrit sa liste pour le Père Noël. Il adore son dessin, c’est un très bon dessinateur.

“Nous pourrions lui donner quelque chose à voir avec le dessin ou le football. Il aime aussi son football.”

On a alors demandé au duc si George aimait le football à cause de lui, et il a répondu: “J’essaie de ne pas être trop partial, j’ai dit que vous pouvez soutenir n’importe qui sauf Chelsea, donc naturellement il soutient Chelsea.”

Le prince William accueille Prince George dans le monde (Image: GETTY)

Les rapports suggèrent que George s’est tellement intéressé au football qu’il a souvent un kickabout dans le parc du palais de Kensington.

William a déjà parlé de l’affection de George avec Chelsea et a raconté au podcast That Peter Crouch les inquiétudes qu’il avait concernant le choix de son équipe.

Il a dit à l’émission qu’il «essayait de ne pas le persuader d’être un fan de Villa» mais qu’il «le laissait choisir sa propre voie».

Il a poursuivi: «Il s’agit de trouver ce qui lui convient.

Finale de la FA Cup: le prince William a remis des médailles la dernière fois (Image: GETTY)

«Auparavant, j’étais un peu préoccupé par le fait qu’il soutienne Chelsea, mais maintenant que Frank arrive, je sens que la culture est un peu différente à Chelsea et ça me va.»

Le futur monarque faisait référence à Frank Lampard, qui était à la tête de Chelsea lorsqu’il a fait ses remarques avant la finale de la FA Cup l’an dernier.

Il a ajouté: “J’aime les valeurs et l’éthique du club. Je veux qu’ils s’occupent des joueurs et donnent le bon exemple aux jeunes supporters.

“Je veux que nos enfants, quand ils vont au match, repartent en aimant ce qu’ils ont vu, en l’appréciant et en voyant leurs modèles se comporter d’une manière que nous voudrions tous qu’ils fassent.”

Le prince William parle du côté de Chelsea en 2017 (Image: GETTY)

L’équipe de Frank a perdu l’édition de la finale de l’année dernière, perdant 2-1 contre son rival londonien Arsenal Football Club, dans un match à huis clos.

Comme il n’a pas pu assister au match en personne, le MailOnline a rapporté que William avait plutôt choisi d’inviter des invités au domaine de Sandringham pour le regarder.

La finale de l’année dernière était extrêmement importante pour William car le tournoi a aidé à promouvoir sa campagne Heads Up, qui vise à promouvoir la sensibilisation aux problèmes de santé mentale.

La finale de la FA Cup débute à 17h15 et vous pouvez la regarder en direct sur la BBC ou BT Sports.