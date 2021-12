« La décision a été prise, l’ajustement du siège à faire »: Amarinder Singh sur l’alliance avec le BJP, Sukhdev Dhindsa

L’annonce intervient un jour après qu’Amit Shah a déclaré que le BJP pourrait participer aux élections du Pendjab en alliance avec les partis d’Amarinder Singh et de Sukhdev Singh Dhindsa.

L’ancien ministre en chef du Pendjab, le capitaine Amarinder Singh, a déclaré lundi que la décision sur l’alliance avec le BJP et le parti de Sukhdev Singh Dhindsa pour les prochains scrutins de l’Assemblée au Pendjab et maintenant la discussion sur le partage des sièges aura lieu.

« En principe, une décision a été prise, maintenant le réglage des sièges est à faire. Nous ferons également des ajustements de siège avec le groupe de Dhindsa sahab. Je dirai aux deux partis que nous devrions choisir les gagnants, soutenir ces candidats », a déclaré Singh aujourd’hui.

L’annonce intervient un jour après que le ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, a déclaré que le BJP pourrait participer aux élections du Pendjab en alliance avec les partis d’Amarinder Singh et de l’ancien chef d’Akali, Sukhdev Singh Dhindsa.

Les remarques de Shah ont été la première indication du côté du BJP d’un rapprochement. Auparavant, le BJP avait refusé de dire quoi que ce soit et avait en fait affirmé à plusieurs reprises qu’il contesterait les 117 sièges de l’État.

Singh avait quitté le Congrès en octobre après sa démission en tant que ministre en chef du Pendjab après une âpre lutte de pouvoir avec le chef du Congrès de l’État, Navjot Singh Sidhu. Il a ensuite lancé son propre parti, le Punjab Lok Congress.

Singh a déclaré qu’il était prêt à forger une alliance avec le BJP, si ce dernier résolvait le problème des agriculteurs. L’annonce par le Premier ministre Narendra Modi de retirer les lois agricoles a ouvert la voie à une alliance avec Singh pour les prochaines élections à l’Assemblée de l’État.

Avec des experts politiques et des sondages d’opinion prédisant jusqu’à présent une maison pendue au Pendjab, la décision du capitaine de lancer son propre parti et de se joindre au BJP pourrait lui rassembler une bonne partie de ses partisans et diviser le Congrès au Pendjab.

D’un autre côté, l’alliance de Singh avec le BJP et le parti de Dhindsa a laissé le Congrès troublé par le ministre en chef du Pendjab, Charanjit Singh Channi, affirmant que le BJP avait trouvé ses nouveaux alliés en son prédécesseur Amarinder Singh et le chef de la faction dissidente d’Akali Sukhdev Singh Dhindsa pour avoir promu son « discours de division » dans l’État.

