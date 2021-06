La décision contre l’interdiction des armes à feu de CA offre à la Cour suprême une chance de réparer Heller ⋆ 10z viral

La semaine dernière, dans l’affaire Miller v. Bonta, le juge du tribunal de district des États-Unis, Roger Benitez, a annulé l’interdiction par la Californie des soi-disant « armes d’assaut », comme l’omniprésent AR-15, en tant que violation du droit des individus à détenir et porter des armes les objectifs de la milice de défense contre la tyrannie, l’insurrection et l’invasion, ainsi que pour l’autodéfense contre la variété la plus courante de criminels.

Comprenant que le deuxième amendement n’a pas été adopté pour protéger les passe-temps et les loisirs, le juge Benitez a implicitement rejeté l’idée, suggérée par certains, que les AR-15 – des variantes semi-automatiques des M16 automatiques utilisés par les forces armées – ne sont que des « fusils de sport modernes , concluant plutôt :

[T]Le populaire fusil AR-15 est une combinaison parfaite d’armes de défense à domicile et d’équipement de défense de patrie. Bon pour la maison et la bataille… Par conséquent, cette Cour déclare les lois californiennes inconstitutionnelles. Le deuxième amendement protège le droit de tout citoyen respectueux des lois … d’être armé pour se défendre, sa famille et sa maison. Dans le même temps, le deuxième amendement protège le droit d’un citoyen de garder et de porter des armes à utiliser si la milice est nécessaire pour lutter contre les envahisseurs, les terroristes et les tyrans. La preuve est claire … que l’AR-15 … a une relation raisonnable avec la préservation et l’efficacité, ainsi que l’efficacité, d’une milice moderne bien réglementée. Il est donc catégoriquement protégé par le deuxième amendement. [T]es preuves montrent de manière écrasante que les fusils à plate-forme AR-15 sont idéaux pour une utilisation à la fois dans la milice citoyenne et dans une milice organisée par l’État. Indépendamment de son caractère pratique en tant qu’arme de maintien de la paix pour la défense intérieure, [it] peut aussi être utile pour la guerre. En fait, c’est une arme à feu idéale pour le service dans la milice… Elle est donc catégoriquement protégée par le deuxième amendement.

Bien que la Cour suprême ait prétendu le contraire dans District of Columbia v. Heller (2008), la défense contre la tyrannie, et pas seulement contre les criminels, est la principale raison pour laquelle la détention et le port d’armes sont expressément protégés dans la Déclaration des droits. Par exemple, dans « That Every Man Be Armed », le constitutionnaliste Stephen P. Halbrook a noté :

Dix jours après que la Déclaration des droits a été proposée à la Chambre (des représentants), Tench Coxe a publié ses « Remarques sur la première partie des amendements à la Constitution fédérale », sous le nom de plume « Un Pennsylvanien », dans la Philadelphia Federal Gazette. . Probablement l’exposition la plus complète de la Déclaration des droits à être publiée au cours de sa période de ratification, les « Remarques » comprenaient ce qui suit : « En tant que dirigeants civils, n’ayant pas leur devoir envers le peuple dûment devant eux, peuvent tenter de tyranniser, et en tant que forces militaires qui doivent être parfois levées pour défendre notre pays, pourraient pervertir leur pouvoir au préjudice de leurs concitoyens, le peuple est confirmé par le [Second Amendment] dans leur droit de garder et de porter leurs armes privées.

La piste juridique à venir

La Californie fera appel de la décision du juge Benitez devant la Cour d’appel du neuvième circuit, qui a souvent rendu des décisions défavorables du deuxième amendement, et on pourrait s’attendre à ce qu’elle le fasse dans ce cas. Déjà, cependant, une décision antérieure annulant l’interdiction des armes à feu, par le tribunal de district américain pour le district central de Californie, dans Rupp v. Becerra, est en instance au neuvième circuit. Une autre décision du juge Benitez, Duncan v. Becerra, annulant l’interdiction par la Californie des chargeurs de munitions de capacité standard communs aux AR-15, des fusils comparables et d’innombrables pistolets semi-automatiques, a été confirmée par un panel de trois juges du neuvième circuit. et est en attente d’examen en banc.

Bien sûr, toutes ces affaires pourraient finir par être portées en appel devant la Cour suprême, mais la Cour a déjà refusé de prendre plusieurs affaires contestant les interdictions des « armes d’assaut » dans d’autres États. En supposant que le tribunal prenne un ou plusieurs des cas californiens, cependant, il aurait la possibilité de corriger les erreurs qu’il a commises dans Heller, qui pourraient autrement être la base pour interdire les armes défensives du futur.

D’une part, Heller a correctement déclaré que le droit aux armes est détenu individuellement et ne dépend pas du service actif dans une milice locale, étatique ou fédérale. Expliquant le texte du deuxième amendement pour ceux qui, parce qu’ils ne l’aiment pas, prétendent qu’il n’est pas clair, il disait :

Le deuxième amendement est naturellement divisé en deux parties : sa clause liminaire et sa clause opérative. Le premier ne limite pas le second grammaticalement, mais annonce plutôt un but. L’amendement pourrait être reformulé : « Parce qu’une milice bien réglementée est nécessaire à la sécurité d’un État libre, le droit du peuple de détenir et de porter des armes ne doit pas être enfreint.

Il a ajouté qu’au moment de la fondation de la nation :

Il était entendu à travers l’éventail politique que la droite contribuait à garantir l’idéal d’une milice citoyenne, qui pourrait être nécessaire pour s’opposer à une force militaire oppressive si l’ordre constitutionnel s’effondrait. Il est donc tout à fait sensé que la clause préliminaire du deuxième amendement annonce le but pour lequel le droit a été codifié : empêcher l’élimination de la milice.

D’un autre côté, Heller a mal interprété la décision de la Cour suprême dans US v. Miller (1939), pour dire que le droit aux armes est limité aux armes qui sont déjà « d’usage courant », une notion que le juge Stephen Breyer a ridiculisée à juste titre dans son contestation.

Il est vrai que US v. Miller a observé que « lorsqu’il est appelé à [militia members] devaient apparaître avec des armes fournies par eux-mêmes et du type d’usage courant à l’époque. Mais bien plus important encore, il a reconnu que le droit aux armes inclut les armes qui « ont un rapport raisonnable avec la préservation ou l’efficacité d’une milice bien réglementée », telles que celles qui « font partie de l’équipement militaire ordinaire » et tout dont « pourrait contribuer à la défense commune ».

À l’appui de cela, le tribunal a cité la décision de la Cour suprême du Tennessee dans Aymette v. State (1840), selon laquelle le droit comprend les armes « comme celles qui sont habituellement utilisées dans la guerre civilisée et qui constituent l’équipement militaire ordinaire. Si les citoyens ont ces armes dans leurs mains, ils sont préparés de la meilleure manière possible pour repousser tout empiétement sur leurs droits par ceux qui détiennent l’autorité.

Reconnaissant que la Cour suprême pourrait appliquer le test « d’usage courant » de Heller aux AR-15 et autres armes à feu interdites par la Californie, le juge Benitez a noté que les fusils étaient probablement plus nombreux que les camionnettes Ford F-150, ajoutant :

L’écrasante majorité des citoyens qui possèdent et conservent le populaire fusil AR-15 et ses nombreuses variantes le font à des fins licites, y compris l’autodéfense à la maison. Sous Heller, c’est tout ce qui est nécessaire. En utilisant le test Heller facile à comprendre, il est évident que l’interdiction des armes d’assaut en Californie est inconstitutionnelle. Selon le critère Heller, le contrôle judiciaire peut s’arrêter ici.

Pourquoi « usage courant »‘?

Heller a inventé son test “d’usage courant” pour prétendre justifier une interdiction des “armes les plus utiles au service militaire”, comme le M16, le fusil automatique dont est dérivé le semi-automatique AR-15. Les armes à feu automatiques ne sont pas aussi communes que de nombreux autres types d’armes à feu, car la loi de 1968 sur le contrôle des armes à feu interdit leur importation à des fins privées et une loi de 1986 interdit la possession privée de toute arme fabriquée après le 19 mai 1986.

Les armes à feu automatiques n’auraient pas dû être évoquées à Heller, car l’affaire ne concernait que les interdictions du district de Columbia sur les armes de poing, sur le fait d’avoir une arme à feu en état de fonctionnement dans la maison (donc utile pour l’autodéfense) et sur le port d’une arme de poing dans la maison sans permis, que le District a refusé de délivrer.

Cependant, lors des plaidoiries devant le tribunal, le solliciteur général de l’époque, Paul Clement, a répondu à une question de feu la juge Ruth Bader Ginsburg en disant que le droit aux armes n’incluait pas toutes les armes. Se référant d’abord aux armes à feu qui n’existent que dans l’imagination des militants anti-armes, des politiciens et des collaborateurs des médias, puis aux « mitrailleuses », a déclaré Clément :

Absolument, juge Ginsburg… nous prendrions la position que le type d’armes à feu en plastique ou d’armes à feu spécialement conçues pour échapper aux détecteurs de métaux qui sont interdits par la loi fédérale ne sont pas des « armes » au sens du deuxième amendement et ne sont pas du tout protégés … Je pense que faire le même argument sur les mitrailleuses serait un argument beaucoup plus difficile, c’est le moins qu’on puisse dire, étant donné qu’elles sont l’arme standard pour les forces armées d’aujourd’hui et les milices organisées par l’État [the National Guard].

Puis, dans un échange avec feu le juge Antonin Scalia :

Justice Scalia : Y a-t-il une exclusion fédérale des armes qui s’applique aux armes qui sont couramment détenues aujourd’hui ? Je ne sais pas de quoi tu t’inquiètes. Des mitrailleuses, quoi d’autre ? Général Clement : Eh bien, juge Scalia… Je pense qu’il est plus qu’un peu difficile de dire que le seul bras qui n’est pas protégé par le deuxième amendement est celui qui est l’armement standard de la Garde nationale, et c’est ce qu’est la mitrailleuse .

Puis, lors d’un échange avec le juge Ginsburg et le juge Anthony Kennedy, aujourd’hui à la retraite, l’avocat ostensiblement pro-Second Amendement de M. Heller, Alan Gura, a expliqué de manière déconcertante comment le gouvernement pouvait justifier l’interdiction des appareils automatiques.

Goura : [T]e gouvernement peut interdire les armes qui ne conviennent pas à un usage civil. Il n’en est pas question. Justice Kennedy : Ce n’est pas approprié ? Juge Ginsburg : Par exemple ? Gura : Par exemple, je pense aux mitrailleuses. Il est difficile d’imaginer une construction de Miller, ou une construction de l’opinion du tribunal inférieur, qui sanctionnerait les mitrailleuses ou les armes de poing en plastique et indétectables dont parlait le solliciteur général… Juge Ginsburg : Mais pourquoi la mitrailleuse ne serait-elle pas admissible ? Le général Clement nous a dit que c’était la norme dans l’armée. Gura : Mais ce n’est pas une arme du type de celles que l’on pourrait s’attendre à ce que les gens possèdent généralement dans le cadre d’une utilisation ordinaire.

Heller a adopté le tissu entier absurde. Ironiquement, l’opinion a été rédigée par le juge Scalia, reconnu comme le grand original de la cour. Ironique, en ce sens qu’il n’y a rien dans l’histoire législative du deuxième amendement pour soutenir un test « d’usage courant ».

Comme l’a écrit le juge Benitez, « le commandement de l’amendement est que le droit de détenir et de porter des armes » ne doit pas être violé. » Pas certaines armes, mais « des armes ». Et pas « trop violé », mais « violé » du tout.