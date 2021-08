La décision d’Arsenal donne de l’espoir au palais alors que Vieira réduit la liste des attaquants à deux

in

Arsenal « envisage » une décision qui donnera à Crystal Palace tous les encouragements dont il a besoin pour réussir un raid d’attaquants tardifs, selon un rapport.

Palais est entré dans la nouvelle campagne avec un degré d’incertitude important. Finis les jours stables de Roy Hodgson, remplacés par Arsenal légende Patrick Vieira alors que la hiérarchie du club cherchait de nouvelles idées.

L’équipe des Eagles a subi une opération chirurgicale majeure cet été et un certain nombre de stars vétérans sont parties en tant qu’agents libres.

Cependant, une position qui a vu relativement peu de changement était celle des attaquants. Comme la saison dernière, Palace a continué à déployer Wilfried Zaha, Jordan Ayew et Christian Benteke en attaque.

Le trio avait travaillé dans leurs deux premiers matchs avant que le joueur de Chelsea, Conor Gallagher, n’inscrive les deux premiers buts du club en championnat de la saison ce week-end.

Selon le Guardian, Vieira est « désireux » de renforcer ses options de frappe avant la fermeture de la fenêtre mardi soir.

Et on prétend que Vieira pourrait se tourner vers son ancien club Arsenal sous la forme de Eddie Nketiah.

Le joueur de 22 ans est tombé dans l’ordre hiérarchique aux Emirats sous Mikel Arteta. Il n’a pas encore joué cette saison.

Palace auraient déjà mettre de côté une petite somme pour la signature potentielle de Nketiah. Maintenant, le Guardian rapporte que ce chiffre est d’environ 12 millions de livres sterling.

Arsenal serait à la recherche de 20 millions de livres sterling pour la signature de l’attaquant. Cependant, il est affirmé qu’ils “pourraient envisager de baisser leur prix demandé initial” afin de conclure un accord.

Cela pourrait donner à Palace tous les encouragements dont il a besoin pour conclure un accord tardif. L’intérêt de clubs allemands anonymes est également vanté.

Nketiah représente la moitié de la liste restreinte que Palace et Vieira ont établie. Le deuxième nom qui attire leur attention est Celtic’s Odsonne Edouard.

Le joueur de 23 ans est dans la dernière année de son contrat à Glasgow. Palace serait “l’un des trois clubs de Premier League” à avoir intérêt enregistré avec Brighton et Everton.

Le Celtic souhaiterait 15 millions de livres sterling pour le Français qui est familier à un membre de l’équipe d’entraîneurs de Vieira.

Edouard a joué sous la direction du nouvel entraîneur du développement de Palace, Saïd Aïgoun, dans les équipes de jeunes du PSG.

Sept des moments les plus dramatiques de la date limite, d’Odemwingie à un télécopieur défectueux

La signature du nouveau palais attirée par le « projet » Vieira

Pendant ce temps, la nouvelle signature de Crystal Palace, Will Hughes, a fait une grande déclaration d’intention à son arrivée.

Les Eagles ont signé un contrat de trois ans avec le milieu de terrain de Watford. Il a subi un examen médical vendredi et a ensuite été annoncé avant leur match contre West Ham ce week-end.

L’accord a vu des frais de 6 millions de livres sterling se diriger vers Watford, où Hughes n’avait plus qu’un an sur son contrat. Ce montant pourrait cependant augmenter car le transfert comprend des bonus. Par conséquent, cela pourrait finir par coûter 10 millions de livres sterling aux Eagles.

S’adressant à Palace TV après avoir accepté les conditions, Hughes a signalé son intention avec un commentaire que le manager Patrick Vieira et les fans du club adoreront.

Il a déclaré : « Les fans veulent voir les joueurs donner à 100% et c’est le minimum que je donnerai. C’est ce à quoi ils peuvent s’attendre… [Palace are] planifier pour l’avenir et ce sont des temps passionnants à venir.

“Ils ne se contentent pas de planifier l’ici et maintenant, ce qui est évidemment important, mais ils ont un grand projet en cours ici, donc c’est excitant d’en faire partie.”

LIRE LA SUITE: Paper Talk: Prem quartet Circle, alors que le mouvement surprise de Ronaldo déchire le plan ambitieux de Man Utd pour la star; L’homme de Chelsea voulait