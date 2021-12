La décision d’Azpilicueta laisse les stars de Chelsea « perplexes »; La crise de Tuchel se profile

Les joueurs de Chelsea sont « déconcertés » par l’incertitude persistante entourant le capitaine du club Cesar Azpilicueta alors qu’une crise évitable menace d’engloutir Thomas Tuchel, selon un rapport.

Le vétéran espagnol, 32 ans, est le cœur et l’âme de la ligne de fond de Chelsea depuis de nombreuses années. Azpilicueta est capable d’opérer aussi bien en défense latérale qu’en défense centrale. La blessure au LCA subie par Ben Chilwell pourrait même le voir déployé à l’arrière gauche si Marcos Alonso continue de décevoir.

Sa polyvalence et ses qualités de leader font de lui un membre inestimable de l’équipe de Tuchel, même si ses minutes en championnat ont été réduites cette saison.

En tant que tel, beaucoup s’attendaient à ce qu’un nouveau contrat pour Azpilicueta à Stamford Bridge ne soit qu’une simple formalité.

Cependant, à moins d’un mois de la fenêtre d’hiver – date à laquelle Azpilicueta peut signer un accord de pré-contrat avec des clubs étrangers – un nouveau contrat semble sur le point d’être signé.

Cela a poussé Barcelone à commencer des plans pour ramener Azpilicueta en Espagne, selon El Nacional.

Maintenant, Eurosport donne son avis sur la situation, et l’équipe de Chelsea semble tout aussi déconcertée que le seront de nombreux fans de Blues.

Ils déclarent que Chelsea pensait que lier Azpilicueta à une prolongation d’un an serait « simple ». Il a prouvé tout sauf, malgré le joueur espérant pouvoir prolonger son séjour dans la capitale.

Chelsea quitte Azpilicueta « dans le noir »

Azpilicueta serait au courant de l’intérêt pour l’Espagne, notamment de l’Atletico Madrid et de Barcelone. Le fait qu’il reste «dans le noir» quant à son avenir lui a permis de garder ses options ouvertes.

Tout cela a été une surprise pour l’équipe des Bleus, qui se dit « perplexe » de savoir pourquoi un nouvel accord n’était pas une formalité.

Cependant, la situation d’Azpilicueta n’est en aucun cas unique. En effet, Thiago Silva, Andreas Christensen et Antonio Rudiger sont également en rupture de contrat l’été prochain.

Eurosport cite des « sources proches de la situation » qui estiment qu’il est « presque certain » que Rudiger passera à autre chose. Le Real Madrid est largement considéré comme le favori pour sa signature malgré l’intérêt apparent de Liverpool.

Christensen pourrait également partir malgré l’appel aux armes de Tuchel la semaine dernière. L’Allemand a insisté Christensen doit « parler de la parole » et rédiger de nouveaux termes.

Tout cela se combine pour mettre l’avenir de la plus grande force de Chelsea – sa défense – dans les airs. Sans une arrière-garde établie et fiable, défier des joueurs comme Liverpool et Manchester City pour les plus grands honneurs deviendra de plus en plus difficile.

Salah, Robertson et plus: les signatures clés de Liverpool sous la direction du directeur sportif Michael Edwards

Les problèmes de Digne donnent à Chelsea une opportunité opportune

Pendant ce temps, Chelsea serait prêt à sauter sur les problèmes de Lucas Digne à Everton en faisant un pas pour l’arrière gauche dans la fenêtre de transfert de janvier.

La blessure partielle au LCA de Ben Chilwell a laissé le club court à l’arrière gauche et a provoqué un mouvement potentiel pour Digne.

L’homme d’Angleterre a subi le problème lors de la victoire en Ligue des champions contre la Juventus. Son diagnostic initial était de six semaines, puis un examen de la situation par la suite. Cependant, si l’ancien homme de Leicester a besoin d’une intervention chirurgicale, il pourrait être absent pour la saison.

A cet effet, un coup pour Digne a certainement du sens après la La star de Toffees a eu des retombées avec Rafa Benitez.

Digne était un absent notable pour la victoire de retour de lundi soir contre Arsenal. Et . rapporte que Digne n’est pas satisfait de son rôle sous l’Espagnol.

Le rapport ajoute que l’avenir de Digne à Goodison est désormais incertain et qu’une sortie en janvier est possible.

LIRE LA SUITE: Abramovich et les discussions avec Tuchel convainquent l’homme de Barcelone de devenir le parfait remplaçant de Chelsea pour Rudiger