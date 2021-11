La décision de Barcelone pour Dani Alves est-elle bien folle ou tout simplement folle ?

Quand j’ai entendu pour la première fois la nouvelle que Dani Alves pourrait être sur le point de faire un retour sensationnel au Camp Nou, je l’ai rejetée comme rien de plus qu’une rumeur stupide.

Pourtant, le Barça a confirmé vendredi soir que c’était chose faite et que le Brésilien revenait au club pour le reste de la saison.

Je peux, à peu près, voir la logique de l’accord aussi, surtout si, comme cela est rapporté, il est prêt à jouer pour le club pour presque rien.

Il est toujours aussi en forme qu’un violon comme il l’a montré lors des récents Jeux Olympiques, et son expérience sera certainement précieuse pour Xavi, même si ce n’est que pour une demi-saison.

De plus, en tant que présence dressing, il n’y a personne de mieux à avoir dans son coin.

Photo par Alexander Hassenstein/.

Les mises en garde telles que je les vois sont que cela ne peut pas être le début d’un scénario de type « emplois pour les garçons ». Reconstituer le groupe pour essayer de recréer les gloires d’antan. Cela ne fonctionne jamais.

De plus, Alves, comme tout autre joueur de l’équipe, doit entrer au mérite et non pour une autre raison.

Maintenant que la poussière est retombée, s’il est clair que Xavi suivra les punitions pour tout enfreint de règles et qu’il poussera les joueurs plus fort qu’ils ne l’ont été depuis un moment, alors les culers doivent le laisser se mettre au travail.

Alves n’aura aucun problème à être l’exemple brillant, montrant aux jeunes que ce n’est pas seulement la chance qui a fait de lui le footballeur le plus décoré de l’histoire.

Pour ceux qui se demandent ce qu’il en retire s’il n’en profite pas financièrement, eh bien, c’est évident n’est-ce pas ?

L’année prochaine est une année de Coupe du monde et le Brésilien a pour objectif déclaré de jouer dans le tournoi pour son pays.

Photo de MIGUEL MEDINA/. via .

Un déménagement au Barça non seulement le maintient en forme, mais garantit qu’il reste au premier plan pendant le processus de sélection.

À moins qu’il n’ait la malchance d’avoir une blessure à long terme, alors ce mouvement, s’il se produit, ressemble vraiment à un gagnant-gagnant pour les blaugranes.

L’âge n’est qu’un chiffre, et toute personne plus préoccupée par le fait qu’il frappera à la porte de sa quarantaine l’année prochaine devrait simplement mettre cette pensée de côté.

Il ne doit être jugé que sur son rythme de travail, son rendement et sa valeur pour l’équipe, tout comme ses contemporains.

Quant à Xavi et Joan Laporta prenant un risque perçu … nous avons longtemps été la risée du football européen, et la paire comprendra parfaitement plus que quiconque qu’il est temps que les sourires soient effacés du visage des autres.

Il est temps de faire des affaires.