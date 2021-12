La décision de Boris Johnson sur les règles de Covid en Angleterre est «très risquée», déclare un membre du SAGE | Royaume-Uni | Des nouvelles

Stephen Reicher, professeur de psychologie sociale à l’Université de St Andrews, a déclaré à Sky News que la décision de M. Johnson sur les règles de Covid pour le Nouvel An « est une décision risquée ». Le professeur Reicher a mis en garde contre d’éventuelles augmentations de cas résultant de la socialisation de Noël.

Aucune nouvelle restriction Covid ne sera mise en œuvre avant le Nouvel An en Angleterre. Pendant ce temps, au Pays de Galles, en Écosse et en Irlande du Nord, des mesures radicales pour lutter contre la propagation de l’Omicron ont été introduites.

Le professeur Reicher a déclaré : « Les nouvelles sont mitigées. À plus long terme, il semble maintenant qu’Omicron soit moins grave et entraîne moins d’hospitalisations et moins de décès. »

Il a noté comment « à plus long terme » c’est « une très bonne nouvelle ».

Mais il a averti que cela « ne compense pas l’énorme augmentation du nombre de cas ».

Il a suggéré que le nombre élevé de cas est «plus grave que la moindre gravité de la maladie», car il a affirmé que cette augmentation du nombre de cas, et non la gravité de la maladie, entraîne une augmentation des hospitalisations.

Mais le professeurReicher est allé plus loin dans son analyse car il a déclaré que les chiffres des tests pouvaient ne pas être exacts. Il a suggéré que la capacité de test de la Grande-Bretagne était « débordée » et qu’il y avait eu « une sous-déclaration à Noël ».

Il a ajouté : « En plus de cela, les chiffres ne tiennent pas compte du nombre d’infections qui auront été causées par la socialisation qui s’est déroulée à Noël.

« Nous nous mettons dans une position très risquée en laissant les infections devenir incontrôlables.

Le Pays de Galles et l’Irlande du Nord ont également fermé des boîtes de nuit et instauré la règle des six.

Mardi, un record de 129 471 cas de Covid a été signalé à travers le Royaume-Uni.

Au total, 215 703 Britanniques ont reçu leur rappel ou leur troisième jab le mardi 28 décembre.

Cela signifie que 32,69 millions de personnes ont désormais reçu une troisième dose de rappel du vaccin Covid, tandis que 47,29 millions de Britanniques ont désormais reçu deux doses.