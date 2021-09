La décision de Chelsea de 30 millions de livres sterling pourrait laisser Arsenal vulnérable à un raid de talisman

Chelsea pourrait avoir un impact majeur sur le fait qu’Arsenal soit inondé d’une offre pour l’une de ses stars les plus influentes, selon un rapport.

Les Bleus ont fait Saul Niguez une date limite de signature lors de l’acquisition de l’Espagnol en prêt de l’Atletico Madrid. Le joueur de 26 ans a connu jusqu’à présent des sorties limitées, même si peu de gens seraient surpris de voir Saul trouver ses marques le plus tôt possible.

Et si le milieu de terrain polyvalent arrive bien, Chelsea devra décider de déclencher ou non l’option de rendre son déménagement permanent. Selon The Independent, cette option se situe autour de la barre des 30 millions de livres sterling.

Compte tenu de la nature du mouvement de dernière minute de Saul, l’Atletico n’a pas eu le temps de signer un remplaçant approprié. Antoine Griezmann est revenu de Barcelone, bien que le Français opère uniquement dans la ligne avant.

Et selon l’Express, si Chelsea achète Saul, l’Atletico pourrait lancer un raid pour la star d’Arsenal Bukayo Saka.

Le jeune homme de 20 ans a récemment été signalé comme étant un cible pour l’Atletico et la Juventus. Un montant étonnamment bon marché de 43 millions de livres sterling a été présenté comme étant capable de donner Arsenal une décision à prendre. L’article de l’Express cite à nouveau ce même chiffre.

Saul avait été renvoyé à l’arrière gauche à l’occasion lors de sa dernière saison sous Diego Simeone. L’article affirme que la polyvalence de Saka – étant capable de jouer à l’arrière, au milieu de terrain et en attaque – ferait de lui un remplaçant parfait.

Arsenal est actuellement sans football européen et semble en bonne voie pour une autre saison difficile. En conséquence, il est déclaré que les Gunners pourraient être mis dans une “position inconfortable” si l’Atletico venait appeler.

Bien que naturellement, les chances qu’une approche soit lancée diminueraient considérablement si Chelsea décidait de ne pas signer Saul sur un accord permanent.

En tant que tels, les fans d’Arsenal espèrent que le début de vie instable de Saul à Stamford Bridge ne s’améliore pas.

La cible d’Arsenal recherchée par “quinze” clubs

Pendant ce temps, le gardien de l’Ajax et cible du transfert d’Arsenal, Andre Onana, a révélé qu’il avait 15 offres sur la table pour son avenir de joueur.

Le joueur de 25 ans est actuellement dans les limbes alors qu’il purge les deux derniers mois de son interdiction de dopage. Onana est dans la dernière année de son contrat et sera disponible sur un transfert gratuit l’été prochain. Pourtant, l’Ajax pourrait encore le vendre dans le cadre d’un accord à prix réduit en janvier.

Des rapports ont affirmé qu’Arsenal font partie des clubs qui s’intéressent. Ils ont signé l’espoir anglais Aaron Ramsdale en août, mais L’avenir de Bernd Leno semble de plus en plus incertain.

S’adressant à De Telegraaf, Onana a expliqué sa situation à l’Ajax et tente d’obtenir un nouveau contrat.

Il a déclaré: «Il y a quinze clubs qui veulent que je bénéficie d’un transfert gratuit à l’été 2022. Les rumeurs selon lesquelles j’ai déjà un accord avec un autre club ne sont pas vraies.

« N’est-il pas logique que j’offre d’abord à Ajax la possibilité d’entamer la conversation ? Albert Botines [Onana’s agent] viendra bientôt à Amsterdam et j’en entendrai parler. Je veux juste me concentrer sur mon retour. Mais tout est possible. Laissez Ajax et mon agent s’asseoir rapidement et voir ce qui se passe.

