La décision de Darren Till de passer du poids welter au poids moyen porte ses fruits et pourrait organiser un combat pour le titre UFC contre Israel Adesanya avec une victoire sur Derek Brunson

Darren Till revient à l’action ce week-end après 14 mois hors de l’octogone.

Le joueur de 28 ans rencontre Derek Brunson sur une carte UFC qui se déroule à Las Vegas, mais il a quatre combattants basés au Royaume-Uni en action.

Darren Till de Liverpool a besoin d’une victoire à Las Vegas

Till avait 17-0 chez les poids welters avant d’échouer contre Tyron Woodley pour le titre de 170 livres à l’UFC 228 en 2018.

Dans son combat de retour, en mars 2019, il a perdu contre Jorge Masvidal via un KO choquant au deuxième tour et cela s’est avéré être son dernier combat au poids welter.

Maintenant, Till est de poids moyen et pèse 185 livres, il s’est mis dans une condition formidable.

Devrait être battu Brunson, il pourrait bien se battre avec le champion des poids moyens Israel Adesanya.

Darren Till est en bien meilleure forme maintenant

Alors pourquoi Till a-t-il ressenti le besoin de faire le pas pour se battre avec un poids plus élevé ? S’adressant à talkSPORT, il a révélé que les réductions de poids devenaient trop importantes pour lui.

«C’était le style de vie… C’était toujours plus, comme, plus axé sur le poids que sur l’entraînement. Je pense que j’ai juste dépassé un peu trop le poids welter, comme la forme de mes jambes et, vous savez, je suis aussi un grand gars en haut.

“Je l’ai juste dépassé un peu”, a ajouté Till.

Alors, quelle est la différence pour Till au poids moyen ? Les plus gros combattants se punissent souvent pour combattre à des poids inférieurs où ils auront de nombreux avantages physiques, mais d’autres combattants préfèrent conserver leur puissance à un poids plus proche de leur taille naturelle.

Le poids moyen a aidé à remplir le cadre de Darren Till

“Pour mieux l’expliquer, c’est comme s’il y avait un ressort dans ma démarche”, a-t-il ajouté.

“Je mange bien, je n’ai pas voulu prendre du poids – je sais que je suis un peu plus gros – mais je voulais rester autour de ce que je marcherais pour le poids welter, puis réduire cela au milieu.”

Till est actuellement classé septième chez les poids moyens, mais le champion Adesanya a battu la majeure partie du peloton devant lui. S’il peut battre Brunson, Adesanya lui donnerait volontiers une chance.

« Pour être honnête, aucun d’entre eux [excite me] sauf Till. J’espère qu’il continuera à gagner juste pour que nous puissions avoir ce combat.

« Il doit juste gagner, mec. Il doit se ressaisir et continuer à gagner, Till. Allez, Scouser !

Verrons-nous Adesanya contre Till ?

The Last Stylebender et Till partagent beaucoup de respect mutuel pour leurs styles frappants et à première vue, il semble qu’un affrontement entre les deux serait une montre incroyable.

Till a déclaré : « J’ai beaucoup de respect pour Israël. Je pense que c’est un grand combattant. Israël est le champion et est un grand combattant de MMA mais c’est un pur attaquant. Nous aurions un grand combat.

« Moi et Israël allons nous battre un jour.

“Donnez-moi un peu de temps, je reviendrai assommer quelqu’un et ensuite nous nous battrons. Je suis toujours au sommet.

Darren Till a une fiche de 1-1 au poids moyen mais a l’air mieux

Malheureusement, Till a dû quitter la division des poids welters avant de pouvoir la conquérir. Mais, il pense qu’il pourrait revenir à 170 livres et revenir dans la photo du titre à un moment donné.

“Vous venez de me voir… me moquer des repas”, a plaisanté Till. «Je pourrais probablement encore faire des poids welters… Je sais qu’Usman veut me combattre, Kamaru Usman. Je sais qu’il a dit ça, il a dit que ‘Je veux toujours combattre Till.’

«Nous avons un peu d’histoire, c’est un bon gars, un gars solide. C’est lui et Leon (Edwards) sont destinés à se battre, Leon va prendre ce titre.

La dernière sortie de Till est venue contre Robert Whittaker

“Mais pourquoi ne puis-je pas descendre un dernier hourra et voir si je peux obtenir cette sangle que j’étais censé avoir dans la tête…”

Quel que soit le poids auquel Till se consacre, il a longtemps été considéré comme l’un des prochains grands espoirs de l’Angleterre d’avoir un champion du monde à l’UFC, et seul Michael Bisping a réussi cet exploit jusqu’à présent.