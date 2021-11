La décision de disqualification du GP de Sao Paulo de la FIA a laissé Lewis Hamilton « dévasté »

Lewis Hamilton a admis que la décision des commissaires sportifs de l’exclure de la P1 lors des qualifications du Grand Prix de Sao Paulo était « dévastatrice ».

Le septuple champion du monde a découvert quelques heures seulement avant l’épreuve de sprint qu’au lieu de partir en tête de la grille, il s’alignerait juste à l’arrière.

La raison de la disqualification de Hamilton était que la FIA a découvert que le volet DRS de sa Mercedes W12 avait un écart trop important lorsqu’il a été activé.

Mais malgré la punition pour cette infraction technique, le Britannique de 36 ans a compensé une partie des dégâts avec une course d’assaut dans le sprint – passant quatre voitures avant le premier virage, puis 11 autres au cours des 24 tours pour terminer cinquième. alors que son coéquipier Valtteri Bottas a triomphé.

Ce dépassement de Lewis Hamilton sur Lando Norris était plus sale que son long métrage sur cette piste de Christina Aguilera. #BrazilGP 🇧🇷 #F1Sprint – PlanetF1 (@Planet_F1) 13 novembre 2021

Cela signifie que Hamilton commencera le Grand Prix à partir de la 10e place car il avait déjà une pénalité de cinq places sur la grille en raison de la prise de nouvelles pièces de moteur pour la cinquième fois cette saison.

Bottas partira en pole, juste devant Max Verstappen dont l’avance au Championnat du Monde est à 21 points grâce aux deux qu’il a récoltés pour avoir terminé deuxième au sprint.

Hamilton a déclaré que la nouvelle de sa disqualification avait été difficile à accepter.

« C’était vraiment difficile », a-t-il déclaré à Sky F1. « Pendant que l’équipe travaillait en déléguant avec les commissaires, j’essayais juste de me concentrer sur mon travail avec mes ingénieurs et de garder le moral avec mes mécaniciens et de me concentrer sur le travail à accomplir, sans y penser.

«Et bien sûr juste avant, j’ai entendu parler du résultat et c’était dévastateur. Mais vous ne pouvez pas laisser cela vous retenir – gardez la tête baissée et continuez. Je me suis rapidement réinitialisé et j’ai concentré mon esprit sur ce que je pouvais faire, en lui donnant tout ce que j’avais.

Il a également révélé qu’il avait dépassé ses attentes en réalisant des progrès aussi impressionnants lors du sprint.

« Honnêtement, je n’avais aucune idée de ce qui était possible », a déclaré Hamilton. « Je n’ai pas fixé de limite ni de maximum.

« Je pense que quand j’étais à l’arrière de la grille juste avant le départ, avant de nous écarter pour le tour de formation, je pense que j’aurais pu voir comme 10e, et j’étais comme » d’accord, c’est mon objectif, je « Je dois essayer d’aller le plus loin possible ».

« Puis tout d’un coup, j’ai grugé beaucoup plus vite et j’ai vraiment utilisé beaucoup de choses différentes pour le carburant aujourd’hui. Vous ne pouvez pas abandonner, vous devez continuer à pousser.