La décision de Kane n’est pas pertinente alors que Guardiola bloque la sortie de l’attaquant de 24 buts de Man City

Pep Guardiola a clairement indiqué que le jeune attaquant Liam Delap resterait avec Manchester City cette saison, que Harry Kane arrive ou non.

Les Kane la saga a traîné tout l’été, City voulant piéger le skipper anglais de Tottenham. Mais le prix est le problème, les habitants du nord de Londres tenant environ 160 millions de livres sterling. Les champions de Premier League semblent prêts à se séparer de 120 millions de livres sterling, mais Daniel Levy joue dur.

Le retour tardif de Kane dans les rangs des Spurs a provoqué un tollé médiatique. Mais il a fait ses débuts dans la saison lors d’une victoire 1-0 contre les Wolves dimanche.

Le mercato se clôture fin août et ce sera jusqu’en janvier. Le problème peut encore relever la tête mais cela n’affectera pas une starlette de la City.

Delap a troqué la configuration des jeunes du comté de Derby contre celle de City et a passé la campagne 2019-2020 à jouer pour l’équipe des moins de 18 ans du club. Il a impressionné, avec sept buts en 11 apparitions.

Mais ce n’était rien comparé à sa première saison pour les moins de 23 ans en Premier League 2. Le fils de l’ancien international de la République d’Irlande Rory Delap a trouvé le chemin des filets 24 fois en 20 sorties.

Il a fait trois apparitions pour l’équipe première de City. Et le talentueux attaquant a marqué lors de ses débuts lors d’un affrontement en Coupe Carabao contre Bournemouth en septembre 2020.

Il y avait des rumeurs selon lesquelles Delap allait être prêté pour la saison. Il se remet actuellement d’une blessure au pied d’avant-saison.

Et Guardiola n’a pas tardé à souligner que les nouveaux joueurs n’auront aucune incidence sur ses jeunes stars.

“Il va s’entraîner avec nous si un attaquant vient ou ne vient pas, il va s’entraîner avec nous toute la saison”, a-t-il déclaré. « Lui et Cole Palmer, [James] McAtee, [Luke] Mbete, Roméo Lavia.

« Il y a cinq ou six joueurs qui seront avec nous toute la saison. »

Delap a un pourboire pour les grandes choses

Le succès de Delap pour les réserves a alerté un certain nombre de clubs à la recherche d’un accord de prêt. Il a promis son avenir aux Citizens la semaine dernière en signer un nouveau contrat jusqu’à l’été 2026.

“C’est évidemment une énorme réussite pour moi”, a-t-il déclaré à mancity.com à l’époque. “Je suis très heureux. Cela fait maintenant deux ans que je suis ici et chaque jour j’adore ça. Je viens d’aimer l’endroit et tous les gens. J’ai hâte d’en faire encore plus.

Guardiola est heureux que ses jeunes restent au club et pense que cela leur sera bénéfique à long terme.

“C’est le meilleur moyen d’aider leur développement car le problème dans les académies aujourd’hui ici en Angleterre, la distance entre la première équipe de la Premier League et la compétition qu’ils jouent est trop grande”, a-t-il ajouté.

« C’est vraiment énorme et c’est difficile de les promouvoir à partir d’ici. C’est le meilleur moyen avec les joueurs dont nous pensons qu’ils ont du potentiel.

