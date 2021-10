la décision de la Commission des chemins de fer de redimensionner les chemins de fer indiens ; ferme IRSDC

Les gares en Inde, gérées par l’IRSDC, seront désormais remises aux zones respectives d’Indian Railways.

Dans la continuité de ses efforts pour redimensionner le réseau des chemins de fer indiens, une ordonnance a récemment été émise par le Railway Board, fermant l’IRSDC qui a été créé pour le réaménagement des gares ferroviaires à travers le pays. Il s’agit de la deuxième organisation des chemins de fer indiens relevant du ministère des Chemins de fer à être fermée après la fermeture de l’Organisation des chemins de fer indiens pour les carburants alternatifs (IROAF) le 7 septembre 2021, selon un rapport de la PTI. L’étape consistant à fermer les organisations des chemins de fer indiens par le Railway Board est une démarche pour accepter la recommandation du ministère des Finances de rationaliser les organismes gouvernementaux soit en les fermant soit en fusionnant diverses organisations sous différents ministères.

La récente ordonnance du Railway Board, qui a été publiée lundi soir, a déclaré que les gares ferroviaires en Inde gérées par l’IRSDC seront désormais remises aux zones respectives des chemins de fer indiens. De plus, tous les documents liés au projet leur seront transmis par la société pour un développement ultérieur. Parmi plusieurs autres projets ferroviaires, l’Indian Railway Stations Development Corporation of Indian Railways, créée en mars 2012, a participé au processus d’appel d’offres pour le réaménagement de la gare Chhatrapati Shivaji Terminus (CSMT) dans la ville de Mumbai.

Récemment, l’IRSDC a lancé un appel d’offres pour la mise en place d’une « arcade ferroviaire » à Chandigarh ainsi que des gares ferroviaires de KSR Bengaluru. La société avait également annoncé son intention d’entreprendre la gestion des installations de 90 gares ferroviaires dans le sud du pays. Le rapport a été préparé par le conseiller économique principal, Sanjeev Sanyal. Le rapport suggère également la fusion de Rail Vikas Nigam Limited (RVNL) – une organisation qui met en œuvre des projets liés à la création ainsi qu’à l’augmentation de l’infrastructure ferroviaire, avec l’Indian Railway Construction Limited (IRCON), une organisation spécialisée dans la construction d’infrastructures.

