La décision de la Cour suprême sur l’Arizona met Kyrsten Sinema dans l’embarras. Elle doit mettre fin à l’obstruction systématique. 10z viral

Le jeudi 1er juillet, la Cour suprême des États-Unis a confirmé la loi de suppression des électeurs du GOP de l’Arizona, un coup dur pour notre liberté de voter. Cela aura des effets désastreux sur l’ensemble du pays, mais surtout dans l’État d’origine du sénateur Kyrsten Sinema, l’Arizona.

Afin de restaurer et de protéger notre démocratie, nous devons adopter le For the People Act et le John Lewis Act. Mais les deux projets de loi sont bloqués au Sénat en raison de l’obstruction systématique, une règle archaïque que Sinema défend toujours.

La loi de l’Arizona que la Cour suprême vient de confirmer rejette les votes des électeurs légitimes qui ont voté provisoirement dans la mauvaise circonscription, et rend encore plus difficile le vote par correspondance des Arizonans. Si les tribunaux ne nous sauvent même pas de la suppression des électeurs, le Sénat américain doit le faire.

Le 22 juin, le Sénat a voté en faveur de l’adoption de la loi S.1, For the People Act, une loi cruciale qui mettrait fin au gerrymandering partisan, freinerait le flux d’argent noir et bloquerait certaines des lois de suppression des électeurs les plus scandaleuses comme celles de l’Arizona. Mais malgré le soutien des 50 démocrates du Sénat, cela a échoué car l’obstruction systématique nécessite 60 voix pour se poursuivre.

Sinema prétend qu’elle soutient le For the People Act, mais refuse ensuite de faire quoi que ce soit pour qu’il devienne loi. Elle a même déclaré que l’obstruction au Sénat « protège la démocratie », qu’elle « encourage le bipartisme » et que nous devons tous simplement « changer de comportement » pour faire avancer les choses.

Une loi qui protégerait la démocratie de la suppression des électeurs dans le propre État de Sinema a été bloquée en raison de l’obstruction systématique. Et la scission partisane sur le vote du Sénat prouve que l’obstruction systématique n’encourage certainement pas les sénateurs à trouver le bipartisme. Tout ce qu’il fait, c’est donner à la minorité républicaine le pouvoir d’entraver une législation qui protégerait notre démocratie.

Sinema a maintenu sa défense d’une règle archaïque du Sénat (qui n’est pas dans la constitution), tandis que ses propres électeurs perdent leur liberté de vote. Il est temps pour elle de reconnaître que l’obstruction systématique fait obstacle à la liberté de vote et doit être abrogée.

Après la décision de la Cour suprême du 1er juillet, Sinema a finalement publié une déclaration :

« Le droit de vote, la foi dans l’intégrité de notre processus électoral et la confiance dans les élus sont essentiels à la santé et à la vitalité de notre démocratie. La décision d’aujourd’hui nuira à la capacité des Arizonans de faire entendre leur voix dans les urnes. Le Congrès doit s’unir pour renforcer le Voting Rights Act et protéger le droit de vote de chaque Américain en adoptant une législation de bon sens, y compris le John Lewis Voting Rights Act, que je suis fier de coparrainer.

Remarquez comment elle mentionne le John Lewis Voting Rights Act, mais ne mentionne pas le For the People Act. La loi sur les droits de vote de John Lewis est importante, mais elle est insuffisante pour bloquer la guerre du GOP contre le vote qui est enhardie par cette décision de la Cour.

La raison pour laquelle elle n’a pas mentionné le For the People Act est que le Sénat l’a déjà voté et qu’en vertu des règles actuelles sur l’obstruction, il n’a pas été adopté. La loi John Lewis n’a toujours pas été votée au Sénat, mais il est peu probable que nous ayons 10 républicains pour rejoindre les 50 démocrates en soutien.

