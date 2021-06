La décision de la Cour suprême sur le paiement des étudiants-athlètes de la NCAA, a expliqué

La Cour suprême a décerné lundi une victoire fortement contestée aux athlètes universitaires d’élite. L’impact immédiat de la décision unanime de la Cour dans l’affaire National Collegiate Athletic Association c. Alston est que de nombreux étudiants-athlètes d’élite recevront des compensations supplémentaires liées à l’éducation, telles que des bourses d’études supplémentaires. Mais l’affaire pourrait avoir des implications plus larges et pourrait éventuellement conduire à ce que ces athlètes perçoivent des salaires.

La décision de la Cour est le dernier chapitre d’un long combat juridique qui a commencé en 2014. Plusieurs athlètes des plus hauts niveaux du sport universitaire – basketball masculin et féminin de la Division I, ainsi que des joueurs de football de l’élite de la NCAA “Football Bowl Subdivision” – ont déposé cette plainte Il y a sept ans. Ils ont contesté les règles appliquées par la NCAA et divers autres organes directeurs des sports universitaires, qui imposent des limites assez strictes à la rémunération des athlètes.

Pour être clair, ces athlètes n’étaient pas sans compensation. De nombreux athlètes d’élite ont reçu des bourses couvrant leurs frais de scolarité, leur chambre et leur pension. Certains joueurs pourraient également recevoir de petites allocations en espèces pour couvrir leurs frais de subsistance, ainsi que des avantages tels que des repas et des soins médicaux pour les blessures liées au sport. Mais ils n’ont reçu nulle part le genre de salaires stratosphériques disponibles pour les meilleurs athlètes professionnels – ni aucun salaire du tout.

De plus, les étudiants athlètes d’élite reçoivent une rémunération assez maigre, malgré le fait qu’ils constituent d’énormes centres de profit pour leurs universités – et un éventail de marchands et de diffuseurs qui profitent des sports universitaires. Au cours de l’année universitaire 2015-16, par exemple, le basket-ball de la division I et le football de la division IA ont généré 4,3 milliards de dollars de revenus. L’accord de diffusion actuel de la NCAA pour son tournoi de basket-ball annuel March Madness vaut plus d’un milliard de dollars par an.

Au cours du litige Alston, deux tribunaux inférieurs ont jugé que certaines – mais pas toutes – les restrictions de la NCAA sur l’indemnisation des athlètes devaient être annulées. Comme le juge Neil Gorsuch résume ces décisions des tribunaux inférieurs dans son avis pour la Cour suprême, les tribunaux inférieurs ont levé « les règles qui limitent les bourses pour les études supérieures ou professionnelles, les paiements pour le tutorat académique ou les stages de postéligibilité rémunérés », tout en laissant en place « les règles visant à s’assurer que « les étudiants-athlètes ne reçoivent pas de paiements illimités sans rapport avec l’éducation ».

L’opinion de Gorsuch laisse en place ces décisions des tribunaux inférieurs.

Essentiellement, cela signifie que les athlètes peuvent recevoir des paiements supplémentaires liés à l’éducation, tels que des bourses d’études supérieures, mais la décision de la Cour suprême permet toujours à la NCAA d’empêcher les étudiants-athlètes d’être payés comme des athlètes professionnels. Cela dit, un membre de la Cour fait valoir dans une opinion séparée que les étudiants-athlètes devraient bénéficier d’une réparation beaucoup plus large s’ils intentent une nouvelle action en justice contestant toutes les limites d’indemnisation de la NCAA.

La NCAA espérait éviter ce résultat en faisant valoir qu’elle devrait effectivement être exemptée des règles antitrust qui empêchent les entreprises de s’entendre avec leurs concurrents pour fixer l’indemnisation des travailleurs. Le résultat de l’opinion de Gorsuch est que, au moins dans un cas comme celui-ci, la NCAA doit suivre les mêmes règles antitrust que tout le monde – bien que cela puisse ne pas être vrai dans tous les cas futurs alléguant qu’une ligue sportive viole la loi fédérale antitrust.

La NCAA a affirmé qu’elle était hors de portée de la loi antitrust parce qu’il s’agit d’une « coentreprise »

Les règles de la NCAA limitant l’indemnisation des joueurs sont, dans le jargon de la loi antitrust, un « accord horizontal ». C’est-à-dire qu’il s’agit d’un accord pour fixer les prix entre plusieurs entreprises qui se font concurrence au même niveau au sein de l’industrie du sport universitaire.

Comme la Cour suprême l’a expliqué dans NCAA v. Board of Regents of the University of Oklahoma (1984), « la fixation horizontale des prix et la limitation de la production sont généralement condamnées en droit dans le cadre d’une approche « illégale en soi » parce que la probabilité que ces pratiques sont anticoncurrentiels est si élevé. Lorsque les concurrents s’entendent pour faire baisser les salaires, les tribunaux s’en prennent généralement à ces employeurs avec un marteau.

Mais la décision du Board of Regents suggère également que la loi antitrust fédérale ne s’applique pas toujours avec toute sa force envers les ligues sportives.

Ces ligues sont connues sous le nom de « coentreprises » par les avocats antitrust. La nature même des sports d’équipe est que plusieurs équipes doivent accepter de concourir ensemble selon un ensemble de règles communes. Ils doivent s’entendre sur le moment de programmer les matchs et où ces matchs auront lieu. Pour ces raisons, les tribunaux autorisent généralement les équipes sportives à s’engager dans un certain degré de collusion entre elles – et à former des organisations faîtières telles que la NCAA, qui fixent des règles pour de nombreuses équipes – car les sports de compétition ne peuvent exister sans un certain accord mutuel.

Le résultat de la décision de la Cour dans Alston, cependant, est que la sollicitude particulière que la loi antitrust accorde généralement aux ligues sportives ne s’étend pas aux tentatives de la NCAA de limiter la rémunération des joueurs.

Le fait qu’un certain degré de collusion entre les compétiteurs soit « nécessaire pour créer ou maintenir un sport de ligue », écrit Gorsuch, « ne signifie pas que tous les « aspects d’une coopération interligues élaborée le sont ». , « personne ne conteste que le basketball de division I et le football FBS puissent continuer (et ont procédé) sans les restrictions d’indemnisation liées à l’éducation imposées par le tribunal de district ; les jeux continuent.

Ainsi, la NCAA ne peut pas esquiver le respect de la loi antitrust fédérale.

De plus, la NCAA a fait valoir que payer davantage ses athlètes modifierait fondamentalement le produit que la NCAA fournit aux consommateurs. Ce produit, selon la NCAA, est un sport «amateur» offert par des étudiants-athlètes mal rémunérés, et non par des professionnels payés un salaire du marché. Mais la Cour a traité cet argument de manière assez dédaigneuse.

Entre autres choses, Gorsuch a noté à son avis, “la conception de l’amateurisme de la NCAA a changé régulièrement au fil des ans.” Un ancien commissaire de la Conférence du sud-est des sports universitaires a même déclaré qu’il n’avait “jamais été clair sur… ce que l’on entend vraiment par amateurisme”.

Il est donc difficile pour la NCAA de prétendre qu’elle offre un produit unique, fondé sur « l’amateurisme », alors qu’elle ne peut même pas s’en tenir à une seule définition de ce que signifie être un athlète « amateur ».

La NCAA pourrait subir une perte encore plus importante dans une affaire future

Les tribunaux inférieurs ont annulé les limites de la NCAA en matière d’indemnisation des athlètes en matière d’éducation, mais ont laissé en place d’autres limites d’indemnisation – et la Cour suprême a confirmé ce résultat de division du bébé à Alston.

Mais, comme le note Gorsuch dans son opinion, une des principales raisons pour lesquelles la Cour suprême n’est pas allée plus loin est que les plaignants ne leur ont pas demandé de le faire. Comme il l’écrit, « les étudiants-athlètes [did] pas renouveler leur contestation générale des restrictions d’indemnisation de la NCAA » lorsque leur affaire est parvenue à la Cour suprême.

Bien que l’ensemble de la Cour ne se soit pas prononcé sur la question de savoir si les étudiants athlètes d’élite devraient avoir droit à une indemnisation plus élevée que l’avis d’Alston ne l’exige, le juge Brett Kavanaugh a écrit une opinion concordante distincte dans laquelle il soutient que « les règles d’indemnisation restantes de la NCAA soulèvent également de sérieuses questions en vertu de l’antitrust lois.”

Comme l’écrit Kavanaugh, “le modèle commercial de la NCAA serait carrément illégal dans presque toutes les autres industries en Amérique”. Entre autres choses, la NCAA « contrôle le marché des athlètes universitaires » ; il « concède que ses règles de rémunération fixent le prix de la main-d’œuvre étudiante-athlète à un taux inférieur à celui du marché » ; et il “reconnaît que les étudiants-athlètes n’ont actuellement aucune capacité significative à négocier avec la NCAA sur les règles de compensation”.

C’est exactement le genre d’emprise de fer sur les prix que les lois antitrust sont censées empêcher.

Il reste à voir si l’opinion de Kavanaugh deviendra un jour la loi, mais cela indiquera probablement aux étudiants-athlètes qu’ils devraient envisager de déposer une nouvelle action en justice contestant les restrictions restantes de la NCAA en matière d’indemnisation.