La décision de la Fed sur la stimulation de l’argent stimule les marchés de la cryptographie

Les hôtes de « First Mover » se sont entretenus avec le rédacteur en chef de CoinDesk Global Policy & Regulation, Nikhilesh De, pour les principaux points à retenir de l’audience du comité bancaire du Sénat américain sur les pièces stables hier. Matt Leising, co-fondateur de DeCential et auteur de « Out Of The Ether », a partagé son point de vue sur l’évolution et les perspectives des DAO et sur ce que les médias grand public se trompent à propos de la cryptographie. De plus, First Mover a couvert les informations sur les marchés de la cryptographie et les mises à jour sur l’état de la cryptographie au Salvador du cofondateur de Sovryn, Edan Yago.

