La décision de Lewis Hamilton laisse Jenson Button confus au sujet des règles de la Formule 1

Jenson Button a « du mal à comprendre » le règlement de la Formule 1 après que Lewis Hamilton ait échappé à la punition lors du premier tour à Abu Dhabi.

En partant P2, Hamilton a pris la tête du poleman Max Verstappen sur la ligne. Mais dans la ligne droite arrière, Verstappen a riposté, lançant un mouvement à l’intérieur du Britannique.

Alors que Verstappen gardait à peu près sa Red Bull dans les lignes, Hamilton a franchi la zone de dégagement et est revenu sur la piste en tête et avec un plus grand avantage sur le Néerlandais.

Au tour précédent en Arabie saoudite, Verstappen a été puni plusieurs fois pour des incidents similaires, étant l’agresseur à ces occasions.

TOUR 3/58 Un bon départ de Lewis Hamilton et il est en P1 ! Max Verstappen tente de revenir dans la chicane dans le premier tour, mais Hamilton tient bon Jouez à Abu Dhabi ! #AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/M2tlS2LpaR – Formule 1 (@F1) 12 décembre 2021

Cependant, les stewards n’ont pris aucune mesure contre Hamilton, arguant qu’il avait permis à Verstappen de se rapprocher de lui et d’effacer l’avantage.

Naturellement, Verstappen et Red Bull ont été confus et en colère, et également perdu, le champion du monde 2009, Button, qui a déclaré qu’il avait désormais « du mal à comprendre » les règles d’un tel combat roue contre roue.

« C’était une fente très tardive mais cela allait toujours arriver », a-t-il déclaré dans le cadre de la couverture par Sky F1 du Grand Prix d’Abou Dhabi.

« Lewis savait qu’il arrivait et il a poussé Lewis, je suppose, mais il est resté sur la piste.

« J’ai du mal à comprendre le règlement en ce moment car évidemment au Brésil, il n’y a pas eu de pénalité mais ils sont tous les deux sortis du circuit alors que Max est resté en piste cette fois.

Il semblait que Hamilton était sur le point de remporter la victoire et un record de huitième Championnat du monde, mais de manière typique pour cette saison légendaire, il restait un tournant majeur à venir.

Un accident tardif pour Nicholas Latifi a déclenché la voiture de sécurité, Verstappen a effectué un arrêt au stand «gratuit» pour les pneus tendres et lorsque la course a repris avec un tour à faire, Verstappen a effectué le dépassement, conduisant à la ligne et devenant Formula 1 World Championne pour la première fois.

Mercedes a protesté pour deux chefs d’accusation, mais leurs arguments ont été rejetés par la FIA, bien qu’une audience devant la Cour d’appel internationale reste possible.