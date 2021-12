La décision de l’OMC n’aura probablement pas d’impact sur les exportations de sucre de l’Inde

Le groupe spécial n’a toutefois pas confirmé l’allégation de l’Australie selon laquelle l’Inde avait maintenu des stocks régulateurs de sucre, qu’elle aurait dû signaler à l’OMC dans les années 90.

Un panel de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) a statué en faveur du Brésil, de l’Australie et du Guatemala dans leurs différends commerciaux avec l’Inde au sujet des subventions au sucre et a demandé aux responsables de New Delhi de se conformer aux règles mondiales. « Nous recommandons à l’Inde de mettre ses mesures incompatibles avec les règles de l’OMC en conformité avec ses obligations au titre de l’Accord sur l’agriculture et de l’Accord SMC (subventions et mesures compensatoires) », a déclaré le panel. Dans les affaires portées devant l’OMC en 2019, les trois pays ont allégué que l’Inde avait enfreint les règles de l’OMC en fournissant un soutien interne excessif et des subventions à l’exportation pour le sucre et la canne à sucre. Dans un rapport de 115 pages, le panel de l’OMC a déclaré que pendant cinq saisons sucrières entre 2014-15 et 2018-19, l’Inde a fourni un soutien interne à ses producteurs de canne à sucre dépassant le niveau maximum de 10 % autorisé dans le cadre d’un accord agricole mondial. Il a également déclaré que l’Inde n’avait pas notifié à un comité de l’OMC ses subventions à l’exportation de sucre, violant un accord distinct. Le groupe spécial n’a toutefois pas confirmé l’allégation de l’Australie selon laquelle l’Inde avait maintenu des stocks régulateurs de sucre, qu’elle aurait dû signaler à l’OMC dans les années 90.

Le ministère indien du Commerce et de l’Industrie a déclaré dans un communiqué que le rapport du groupe spécial était « inacceptable » et n’aurait aucun impact sur les politiques sucrières en cours. « L’Inde a pris toutes les mesures nécessaires pour protéger ses intérêts et déposer un recours auprès de l’OMC contre le rapport, afin de protéger les intérêts de ses agriculteurs », a déclaré le ministère. L’Inde estime que ses mesures sont conformes à ses obligations au titre des accords de l’OMC, a déclaré le ministère.

Réagissant à la décision, l’Indian Sugar Mills Association (Isma) a déclaré qu’il est peu probable que la décision ait un impact sur les exportations indiennes de sucre. Dans une déclaration publiée ici, Verma a déclaré que le gouvernement avait déjà déclaré que tous les faits et données qu’il avait soumis au groupe spécial de l’OMC n’avaient pas été dûment pris en compte par le groupe spécial lors de la prise de décision sur les plaintes du Brésil, du Guatemala et de l’Australie. Par conséquent, le gouvernement indien a déjà rejeté les conclusions du groupe spécial de l’OMC et a décidé de faire appel auprès de l’Autorité d’appel de l’OMC, a-t-il déclaré.

« Dès que le gouvernement indien soumet un appel à l’Autorité d’appel, conformément aux règles de l’OMC, les subventions actuelles et le soutien du marché intérieur peuvent être maintenus jusqu’à ce qu’une décision finale soit prise par l’Autorité d’appel », a déclaré Verma. Il a également expliqué que puisqu’il n’y a pas de subvention à l’exportation pour le sucre, il n’y a donc absolument aucun impact de l’ordonnance du panel de l’OMC en ce qui concerne les exportations de sucre indien. « En outre, les subventions à l’exportation qui ont été accordées au cours des dernières années sont conformes aux dispositions de l’article 9.1 (d) et (e) de l’Accord sur l’agriculture en vertu des règles de l’OMC, et, par conséquent, les subventions à l’exportation indiennes sur le sucre sont pleinement conforme aux règles et peut ne nécessiter aucun changement », a déclaré Verma.

Les règles de l’OMC autorisent le soutien du marché intérieur pour tout produit, y compris le sucre et la canne à sucre, le gouvernement pouvant soutenir le marché jusqu’à 10 % de la valeur du produit. Le gouvernement a répété à maintes reprises que le soutien du marché intérieur de la canne à sucre se situe dans la limite autorisée par l’OMC, a-t-il souligné. Verma a déclaré qu’Isma est convaincu que les politiques actuelles du gouvernement indien sur l’exportation de sucre et les subventions qui y sont accordées, qui ont été accordées au cours des dernières années, sont conformes aux règles de l’OMC et, par conséquent, il n’y aura absolument aucun impact sur le marché indien les moulins à sucre ou les producteurs de canne à sucre.

