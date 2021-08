La décision de Maluma qui a changé sa carrière pour toujours

Maluma et le duo artistique avec un ami qui n’était pas 1:29

(CNN espagnol) – Juan Luis, Maluma Baby, Papi Juancho. Quelle que soit votre famille, vos quelques amis célèbres, sur les réseaux sociaux ou vos fans vous appellent. Maluma est ce garçon colombien de 27 ans derrière le personnage, qui un jour a visualisé son visage sur les panneaux d’affichage de Time Square et un autre jour, il a chanté pour deux millions de personnes dans ce coin mythique de New York.

Maluma, qui a enregistré sa première chanson grâce à une démo que sa tante lui a offerte pour son anniversaire, et le même qui a dit « non » à un ami d’enfance avec qui il allait former un duo pour devenir célèbre, pour le simple fait d’être en retard pour le premier enregistrement.

«Je lui ai dit ‘Je t’aime beaucoup, merci beaucoup de m’avoir motivé à être ici. Mais j’ai des codes et l’un d’eux est la discipline, et tu viens d’arriver en retard. Et cela montre que nous n’allons pas avoir une très belle vie ou une carrière en duo. Alors, merci beaucoup, je vais continuer mon chemin.’ Et c’est là que j’ai continué », se souvient l’artiste colombien.

Marcelo Longobardi : Permettez-moi de vous demander, à quel moment pensez-vous que votre carrière a commencé? à ce moment là?

Malouma : Je pense que oui, c’était à cette époque. La vérité est que lorsque je suis entré dans le studio d’enregistrement, c’était littéralement le coup de foudre. Je me souviens quand j’ai entendu ma voix dans les écouteurs, quand j’enregistrais et j’ai dit : “Je veux faire ça pour le reste de ma vie”. Mon bonheur, ma sérénité, ma plus grande paix que je trouve dans un studio d’enregistrement. Et je vous jure, cela faisait deux minutes que nous avions commencé à enregistrer. C’était quelque chose de très beau, une expérience que je n’oublierai jamais. Et c’est pourquoi j’ai dit : ‘mon truc en musique’. Maintenant, le problème est de savoir comment le dire à mon père.

Marcelo Longobardi : Je sens que vous avez un caractère très sympathique et on se sent tout de suite proche de vous. Mais j’ai lu une phrase complexe de la vôtre. Vous avez dit quelque chose comme “vous n’aviez pas d’amis dans l’industrie parce que quand vous vous retournez, ils vous poignardent”. C’est comme ça?

Malouma : Oui, mais pas seulement dans l’industrie musicale. Je dis que dans les affaires en général les personnages les plus inattendus sortent, non ? Et ça m’est arrivé comme ça. J’ai essayé de donner ma confiance à différentes personnes dans l’industrie musicale et ils m’ont mal payé. Alors je préfère, comme je dis : « Je ne suis pas un ranch à part ». Je n’ai de problème avec personne dans l’industrie. Et tout ce qui m’est arrivé m’a amené à beaucoup apprendre et je ne prends, comme on dit en Colombie, le mal à personne. À l’envers. Je suis une personne très sympathique. Et s’ils me tirent dessus avec haine, je réponds avec amour. J’ai toujours dit que c’est une loi de la vie. Mais oui, je préfère être un ranch à part, je préfère avoir mes amis de l’école. Je ne change mes amis de l’école pour rien au monde. Pourquoi me connaissaient-ils quand j’étais en bas, quand je n’étais absolument personne. Et je pense que c’est très difficile à réaliser aujourd’hui. De vraies personnes, qui vous aiment vraiment et qui veulent votre bien. Non pas qu’ils vous applaudissent. Je veux dire, je préfère avoir des amis et pas des pom-pom girls. Quand le succès arrive, tout le monde vous applaudit, tout le monde vous dit que ça va. Même quand tu fais mal. Et si vous êtes intelligent, je pense que vous devriez vous entourer de gens qui vous disent la vérité.

Marcelo Longobardi : Que signifiait Hawaï pour vous ?

Malouma : Jusqu’à présent, le plus grand succès de ma carrière. Je savais que la chanson était bonne, je vous dis la vérité. Mais je n’avais jamais imaginé le phénomène qui se produirait avec la chanson.

Marcelo Longobardi: Vous comprenez que beaucoup de gens ont pensé comme une chose à moitié biographique …

Malouma : C’est vrai, tout le monde pense que ça m’est arrivé, mais non. Je pense que les gens se sentent très identifiés avec toute la question des réseaux sociaux, tout ce qui se passe, comme le dit le refrain ‘très sympa sur Instagram ce que tu publies, à moi de voir’. Mais tout le monde sait que vous n’êtes pas si heureux. Et maintenant, cela se produit, ce qui est vraiment un autre message que je veux montrer et que je veux dire aux gens que l’on est l’un dans la vie sur Instagram, et l’autre est différent en réalité. J’invite donc les gens qui ont des réseaux sociaux à enlever le masque et à être vrais et profiter de leurs réseaux sociaux tels qu’ils sont. Parce que nous avons tous des défauts, nous avons tous des faiblesses et c’est bien de le montrer aux gens aussi.

Maluma Longobardi : Êtes-vous en quête spirituelle?

Malouma : Toujours, tous les jours. J’aime être une personne spirituelle, j’aime lire, j’aime méditer, j’aime prier, j’aime croire que la réincarnation existe. J’aime ça, tu sais ? C’est un sujet très vaste et très vaste, mais je l’apprécie vraiment. Alors c’est comme ça que j’aime être spirituel, parce que c’est comme ça que je suis et aussi pour mon bien-être mental. Je fais du yoga quand je peux, quand je suis avec ma tante, qui est professeur de bijoux. Il est très agréable.