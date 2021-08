La décision de Maluma qui a changé sa carrière pour toujours

Maluma et le duo artistique avec un ami qui n’était pas 1:29

(CNN espagnol) – Juan Luis, Maluma Baby, Papi Juancho. Quelle que soit votre famille, vos quelques amis célèbres, sur les réseaux sociaux ou vos fans vous appellent. Maluma est ce garçon colombien de 27 ans derrière le personnage, qui un jour a visualisé son visage sur les panneaux d’affichage de Time Square et un autre jour, il a chanté pour deux millions de personnes dans ce coin mythique de New York.

Maluma, qui a enregistré sa première chanson grâce à une démo que sa tante lui a offerte pour son anniversaire, et le même qui a dit « non » à un ami d’enfance avec qui il allait former un duo pour devenir célèbre, pour le simple fait d’être en retard pour le premier enregistrement.

“Je lui ai dit ‘Je t’aime beaucoup, merci beaucoup de m’avoir motivé à être ici. Mais j’ai des codes et l’un d’eux est la discipline, et tu viens d’arriver en retard. Et cela montre que nous n’allons pas avoir une très belle vie ou une carrière en duo. Alors, merci beaucoup, je vais continuer mon chemin.’ Et c’est là que j’ai continué », se souvient l’artiste colombien.

Maluma : S’ils me tirent dessus avec haine, je réponds avec amour 1:34

Pour voir le reportage complet et exclusif, connectez-vous à En Dialogo avec Longobardi ce dimanche à 21h00 à Miami (20h00 heure de Bogotá, 22h00 heure de Buenos Aires).