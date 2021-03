La décision de Meghan Markle et du prince Harry à Montecito «incite les voisins à quitter» alors que les prix montent en flèche | Royal | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Sussex ont acheté une maison dans le quartier convoité de Santa Barbara l’année dernière après leur décision explosive de se retirer de la vie royale et de s’installer définitivement aux États-Unis. Le couple a acheté le manoir plusieurs mois après son déménagement – qui comprend neuf chambres et 16 salles de bains et vaut 11,2 millions de livres sterling.

Une source proche de la famille royale a raconté à Us Weekly à propos du déménagement des Sussex à Montecito: «Déménager, il y avait toujours une option, mais pour commencer, elle et Harry voulaient donner une chance à Los Angeles.

« Malheureusement, Harry détestait absolument ça – le moment était si mal choisi au milieu de la pandémie et ils manquaient d’intimité. »

La même source a ajouté: «Meghan a visité Montecito à l’adolescence et est tombée amoureuse du paysage pittoresque et de l’architecture époustouflante.

«Un avantage supplémentaire est que Montecito n’est qu’à un peu plus d’une heure de route de Los Angeles, où se situe la majorité de leur travail, mais suffisamment loin pour échapper à la foule, aux paparazzi et au tourisme à Hollywood.»

Mais l’arrivée du couple dans la maison de la côte ouest a entraîné une flambée des prix de l’immobilier, provoquant un exode de voisins qui en ont profité pour vendre leur maison, selon Mirror.co.uk.

Forbes a rapporté que l’ancienne propriété de l’acteur Rob Lowe, située à proximité des Sussex, était en vente pour 22,5 millions de dollars.

Une description par l’agent immobilier Timothy Di Prizito disait: « Un domaine enchanteur pour inspirer les aventuriers de tous âges, cette propriété héritée incarne la quintessence de Montecito et du sud de la Californie. »

La décision du couple de renoncer à leurs fonctions royales a conduit à des spéculations sur leurs projets futurs et sur leur retour au Royaume-Uni.