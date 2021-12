La décision de Michael Masi à Abu Dhabi contredit les précédentes clarifications sur les voitures dépassées

La décision de Michael Masi d’autoriser certains coureurs doublés devant la voiture de sécurité à Abu Dhabi va à l’encontre d’un précédent qu’il avait établi en 2020.

Le Grand Prix Eifel 2020 au Nürburgring a attiré les plaintes des pilotes lorsqu’une voiture de sécurité avait été déployée pendant une longue période pendant la course, alors qu’on craignait que la McLaren de Lando Norris – qui avait subi une panne de moteur – ne rattrape feu, compte tenu des brûlures visibles sur la carrosserie à l’époque avec de la fumée sortant également de la voiture.

Lewis Hamilton et Max Verstappen étaient également les deux voitures de tête lors de cette course, mais ils se sont plaints de la durée de la période de la voiture de sécurité en raison de l’effet négatif des vitesses plus lentes sur une surface de piste froide sur la température de leurs pneus.

Masi a défendu ses actions à ce stade et, étant donné que tous les coureurs doublés ont pu dépasser la voiture de sécurité et s’enfuir – mais il y a eu une décision particulière qu’il a apparemment contredite ce week-end :

« Il y a une exigence dans le règlement sportif de faire signe à toutes les voitures dépassées », a déclaré Masi à l’époque.

Cela va directement à l’encontre de ce qu’il a choisi de faire à Abu Dhabi, où seuls les coureurs doublés placés entre Hamilton et Verstappen en piste ont été autorisés à se défaire.

«Donc, à partir de ce moment-là, c’était la position six qui fonctionnait toujours. Entre 10, 11 voitures ont dû se déchausser », a-t-il poursuivi.

« Et donc la période de Safety Car a été un peu plus longue que ce à quoi nous nous attendions normalement. »

Mercedes avait protesté contre la décision de la FIA sur la base de la législation pertinente décrite par Masi, avec l’article 48.12 du règlement sportif de la FIA stipulant : « Toutes les voitures qui ont été doublées par le leader devront dépasser les voitures dans le tour de tête et le Safety Car », et « une fois que la dernière voiture doublée a dépassé le leader, la Safety Car retournera aux stands à la fin du tour suivant. »

Comme les voitures doublées étaient autorisées à passer dans l’avant-dernier tour, la pleine application de la règle aurait vu la course se terminer dans des conditions de Safety Car, changeant ainsi le résultat du Championnat du monde en faveur de Hamilton.

Pour cette raison, Mercedes a tenté de faire valoir que la FIA devait soit laisser passer toutes les voitures doublées, soit aucune d’entre elles – mais leur protestation a finalement été rejetée après une enquête menée par les commissaires sportifs.

Le témoignage de Masi dans la déclaration des commissaires à Abou Dhabi a fait valoir que la clause suivante lui permet d’appeler la voiture de sécurité à tout moment où il est sûr de le faire, et qu’elle annulerait tout ce qui a précédé.

Il disait : « Le directeur de course a déclaré que le but de l’article 48.12 était d’enlever les voitures doublées qui « interféreraient » dans la course entre les leaders et qu’à son avis l’article 48.13 [‘When the clerk of the course decides it is safe to call in the Safety Car the message “SAFETY CAR IN THIS LAP” will be sent to all Competitors.’] était celui qui s’appliquait dans ce cas.

Le verdict des commissaires sportifs a été d’accord, ajoutant : « Bien que l’article 48.12 n’ait pas été pleinement appliqué, en ce qui concerne le retour de la voiture de sécurité aux stands à la fin du tour suivant, l’article 48.13 l’emporte et une fois le message « Voiture de sécurité dans ce tour » a été affiché, il est obligatoire de retirer la Safety Car à la fin de ce tour.

Le futur pilote Mercedes George Russell a qualifié la décision d’Abu Dhabi d' »inacceptable », tandis que Lando Norris de McLaren a estimé que l’intervention était « pour la télévision », mais Red Bull a estimé que la FIA a finalement pris la bonne décision.

Mercedes a déposé son intention de faire appel du verdict des commissaires, et ils envisagent actuellement de poursuivre ou non une enquête approfondie auprès de la Cour d’appel internationale.