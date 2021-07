La décision de Nigel Farage sur GB News va « bouleverser la diffusion britannique obsolète » – Avertissement de la BBC | Politique | Nouvelles

in

L’ancien chef du Brexit Party s’adressait au Sunday Express avant le lancement de sa nouvelle émission politique aux heures de grande écoute sur GB News, qui doit commencer lundi à 19 heures. La nouvelle heure Farage se déroulera de 19h à 20h du lundi au jeudi dans le but d’imiter le modèle à succès des émissions politiques aux heures de grande écoute aux États-Unis et en Australie.

Il est prévu que le programme soit éventuellement suivi par l’émission d’une heure du radiodiffuseur chevronné Andrew Neil lorsqu’il reviendra de sa pause après l’été.

Cela précède également que la nouvelle chaîne d’information devienne la première station de télévision à fonctionner simultanément sur la radio numérique alors que GB News continue d’innover sur le marché britannique de la diffusion.

“Mes incarnations précédentes de secouer le pays – Ukip, Brexit Party, je veux être un perturbateur”, a déclaré M. Farage au Sunday Express.

«Je veux voir des modèles cassés, obsolètes et déconnectés. Je vois un écart sur le marché aussi important que celui que j’ai vu pour Ukip en 2010. »

Il a poursuivi: «En 2010, je me suis dit ‘wow, nous avons Cameron, nous avons Clegg, nous avons Miliband. Je ne peux pas mettre un papier à cigarette entre eux sur quoi que ce soit. Il y a une énorme opportunité ici pour Ukip.

« Je vois maintenant des radiodiffuseurs pousser tous le même genre de programme, faire à peu près la même chose qu’ils l’ont fait pendant des décennies. Les gens en ont marre, ils en ont assez, ils n’arrêtent pas de l’éteindre. Ils le rallument comme une drogue. Ensuite, ils ne peuvent pas le supporter et l’éteignent à nouveau.

« Je pense qu’il y a ici une énorme opportunité de remodeler la radiodiffusion. Je pense qu’il y a ici une énorme opportunité d’inverser la londonisation, la métropolitisation de tout notre argument politique où tout est regardé à travers cette lentille.

« Même le Sunderland [Nissan investment] l’annonce a été décrite sur Channel 4 comme étant un petit rayon de soleil au milieu de toutes les nouvelles sombres et noires. Je ne pouvais pas le croire. J’ai pensé ‘waouh ! Ceci est incroyable.’

“J’écoute Radio 4 et j’ai envie de me couper les poignets.”

Il a déclaré que le passage au DAB ou à la radio numérique où les gens peuvent brancher leurs appareils dans leur voiture pour écouter l’émission était tout aussi important pour secouer un marché où la BBC détient plus de 50% de la part d’audience.

« Il faudra encore quelques semaines avant qu’il ne soit prêt, nous avons cependant la licence. Nous ne sommes donc pas seulement en concurrence avec BBC New et Sky, etc. Nous sommes en concurrence avec Radio 5, Radio 4, Talk News LBC. Nous sommes également en concurrence avec ces choses.

« L’écoute de la radio parlée est de près de 50 % de personnes dans les voitures. Nous passons une grande partie de notre vie dans des voitures.

Il a également suggéré que les changements dans la diffusion que représente GB News pourraient sonner le glas de la BBC.

« Au cours des deux dernières années, un million de personnes ont cessé de payer la licence BBC. C’est beaucoup de monde.

«Ils ont décidé que nous n’avions plus cela, nous avançons. Je pense que la persécution des plus de 75 ans est le cas le plus incroyable de se tirer une balle dans le pied. Nous nous éloignons de nos moyens traditionnels d’obtenir des informations.

Il a noté que parmi les personnes téléchargeant l’application GB News, environ 22% du public étaient âgés de 16 à 34 ans.

Il a ajouté: «Je vais dire ceci. Je pense toujours que des choses comme BBC World Service sont bonnes pour la Grande-Bretagne mondiale. Jed Bush, avec qui je ne suis normalement pas d’accord, a dit “n’est-ce pas drôle à quel point la BBC est brillante dans la diffusion mondiale et à quel point elle est partiale dans la diffusion nationale”. Je serais d’accord avec ça.

Il a noté que d’autres radiodiffuseurs traditionnels sont également en difficulté.

« Le journal télévisé d’ITV en 1990 comptait 12 millions de personnes, il n’en reçoit plus aujourd’hui. C’est une statistique qui est absolument frappante et qui montre que vous voulez que le changement soit.

Il est toujours en colère contre son retrait de LBC pour avoir dénoncé les politiques marxistes du mouvement Black Lives Matter, mais a déclaré qu’il était “inutile” de donner à “la foule de la culture de l’annulation le confort de m’entendre me plaindre”.

Il a ajouté : « Je n’utilise pas le mot réveillé, annuler la culture est beaucoup plus proche de la vérité. J’ai beaucoup d’expérience dans la diffusion. À LBC, j’avais la part la plus élevée de tous leurs présentateurs.

« La radiodiffusion britannique est tellement obsolète en termes de chaînes d’information en continu qu’elle est presque impossible à regarder. Je me retrouve en colère face à tant de contenu biaisé. »

Il poursuivra son émission de correction politique dimanche matin avec l’ancien syndicaliste Paul Embery et la députée conservatrice “star du futur” Dehenna Davison qu’il qualifie de “débat politique civil”.

“Le plus gros désaccord que nous ayons eu, c’est quand Paul a dit qu’il était surpris que je ne me souvienne pas de la finale de la Coupe du monde 66”, a-t-il plaisanté.