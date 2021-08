La décision de Nixon de dissocier le dollar de l’or hante toujours le FMI et l’Afrique

La décision du président américain Richard Nixon de mettre fin à la promesse américaine de transformer les dollars en or a changé le système financier mondial. fausses images

Danny Bradlow, SARCHI Professeur de droit international du développement et de relations économiques africaines, Université de Pretoria .

Ce mois-ci, il y a cinq décennies, le président américain Richard Nixon a informé le monde que les États-Unis n’honoreraient plus leur engagement d’échanger des dollars américains contre de l’or à la demande. Le compromis avait été le fondement du système monétaire international créé en 1944 à Bretton Woods, une conférence établie pour réglementer l’ordre financier international après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce système obligeait chaque État participant à maintenir une valeur nominale fixe pour sa monnaie en termes de dollar américain. En retour, les États-Unis ont promis d’échanger librement des dollars contre de l’or au prix convenu de 35 dollars l’once d’or.

L’action de Nixon, annoncée le 15 août 1971, a eu des effets profonds et durables sur le Fonds monétaire international, l’Afrique du Sud et l’Afrique.

La décision de Nixon a violé les obligations du traité des États-Unis. Mais il avait peu d’options.

En 1970, le reste du monde industrialisé avait accumulé des avoirs en dollars si importants que les États-Unis n’avaient pas assez d’or pour garder la fenêtre de l’or ouverte de manière crédible. La situation risque de continuer à se dégrader car en 1971 les États-Unis ont connu leur premier déficit commercial du 20e siècle.

Bref, les États-Unis manquaient de ressources pour administrer seuls le système de Bretton Woods.

Cinq ans après la décision de Nixon, les États membres du FMI ont convenu de mettre fin au rôle monétaire de l’or et, en fait, de passer à un système de marché à taux de change flottants.

L’action de Nixon il y a 50 ans continue d’influencer la gouvernance économique mondiale. À l’époque, les effets d’entraînement pour l’Afrique australe étaient également profonds.

Une conséquence imprévue a été que l’Afrique du Sud, à l’époque le plus grand producteur d’or du monde, a perdu sa position d’acteur central dans le système monétaire international. En conséquence, le régime d’apartheid en Afrique du Sud est devenu moins important pour le monde occidental. Cela a aidé l’Afrique du Sud à s’entendre avec les États-Unis pour combattre les Cubains et les Russes qui ont soutenu le Mouvement populaire pour la libération de l’Angola (MPLA) dans sa lutte pour l’indépendance de l’Angola.

Cela a également permis à d’autres pays de soutenir plus facilement les sanctions contre l’Afrique du Sud et, dans les années 1980, de s’opposer au futur soutien du FMI et plus tard des banques commerciales à l’Afrique du Sud.

L’annonce de Nixon et ses conséquences ont également changé la mission du FMI.

FMI changement de cap

À l’époque de Bretton Woods, le FMI se réunissait chaque année avec chacun de ses États membres pour établir qu’ils suivaient des politiques compatibles avec le maintien de la valeur nominale de leur monnaie. Cela a limité les questions que le FMI soulèverait au cours de ces visites, ainsi que l’éventail des responsables qu’il devait consulter.

Cela signifiait également que puisque tous les États membres faisaient partie du même système monétaire international, leur capacité à maintenir la valeur nominale de leur monnaie était influencée par les mêmes variables. De plus, étant donné qu’ils étaient tous des consommateurs potentiels des services financiers du FMI, et pendant ce temps, tous les États membres se tournaient vers leurs finances, ils devraient tous prêter une attention similaire aux conseils du FMI.

Cela était particulièrement pertinent parce que les conditions que le FMI imposait à son soutien financier seraient probablement fondées sur cet avis.

La fin du système de valeur nominale a changé tout cela. Si les pays n’étaient pas tenus de maintenir une valeur particulière pour leur monnaie, qu’est-ce que le FMI était censé contrôler exactement dans sa mission annuelle dans chaque pays ?

Le traité établi par le FMI a été modifié. Désormais, il se limitait à stipuler que le FMI devait veiller à ce que les États membres contribuent à un système de taux de change stable. Cela signifiait que le FMI devait surveiller tous les facteurs susceptibles d’influencer la capacité de chaque pays à payer toutes ses obligations internationales et à maintenir le prix de ses exportations compétitif. Étant donné que presque tous les aspects de l’économie d’un État pouvaient affecter le taux de change, le FMI a lentement commencé à élargir l’éventail des questions qu’il soulevait lors de ses visites annuelles dans les pays. Ils ont commencé à incorporer des sujets tels que les subventions alimentaires, les politiques du travail, les dépenses sociales, les politiques réglementaires, la politique commerciale et le rôle de l’État dans l’économie.

Alors que les rapports de surveillance du FMI étaient purement consultatifs, leur impact a varié selon la situation de chaque pays. Les pays qui étaient riches et savaient qu’ils n’auraient pas besoin du soutien financier du FMI pouvaient aisément ignorer ses conseils. Après 1976, aucun pays riche n’a demandé de financement au FMI jusqu’à la crise de la dette européenne en 2010. Il a ainsi retrouvé la souveraineté monétaire qu’il avait cédée au FMI à Bretton Woods.

D’un autre côté, les pays qui prévoyaient avoir besoin d’un financement du FMI ou de l’approbation de leurs politiques par le FMI ont été contraints de prendre les conseils au sérieux. Ils savaient que cela déterminerait les conditions que le FMI imposait au soutien financier ou leur accès à d’autres sources de financement.

Vers un monde différencié

Le résultat a été qu’après 1976, le FMI est devenu une organisation qui s’est engagée de différentes manières avec les États membres.

Certains, sachant qu’ils n’auraient pas besoin de leurs services, pourraient collaborer avec le FMI essentiellement sur une base volontaire. D’autres, prévoyant qu’ils auraient besoin d’une manière ou d’une autre de consommer les services du FMI, ont été contraints de traiter le FMI avec déférence, sachant qu’ils avaient une capacité limitée à s’opposer à ses conseils.

Malheureusement, compte tenu des modalités de vote pondéré au FMI, cette différenciation signifiait également que les États ayant la voix dominante dans l’organisation n’étaient pas dépendants de ses services. En conséquence, ils pourraient vous imposer des exigences sans se soucier de rendre des comptes à ceux qui seraient les plus touchés par leurs décisions.

C’était une situation propice aux abus. Par exemple, lors de la crise asiatique de 1996, les États membres les plus influents du FMI pourraient refuser de soutenir le financement du FMI pour les pays asiatiques à moins qu’ils n’adoptent des politiques économiques qui profitent aux pays riches.

Le FMI a également trouvé un nouveau rôle pour lui-même dans les années 1980 en tant que discipline pour les pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine confrontés à des crises de la dette. Il a offert à ces États un certain soutien financier en échange de leurs autres créanciers leur offrant un allégement supplémentaire et leur conformité aux diverses conditions politiques du FMI. Compte tenu de la vaste portée du mandat du FMI, ces conditions étaient intrusives dans les affaires de ses États membres et conformes aux préférences idéologiques de libre marché de ses États membres riches.

Cela a abouti, par exemple, aux politiques controversées d’ajustement structurel que le FMI a forcé les États africains à suivre au cours de cette période.

Impact à long terme

La décision de Nixon a marqué la fin de l’hégémonie exclusive de l’Amérique sur le monde occidental. Cela a également laissé le FMI sans rôle clairement défini. Sous la direction des pays industrialisés, il a commencé à façonner un nouveau rôle plus intrusif et idéologique en tant que conseiller et financier auprès des États membres en développement, y compris en Afrique.

De plus, en libérant les taux de change, Nixon a initié le processus de mondialisation de la finance et la création de l’économie mondiale d’aujourd’hui dans laquelle les entreprises prennent des décisions basées sur des considérations financières à court terme plutôt que sur les besoins réels des personnes et de la société.

