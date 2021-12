La décision de Paul Pogba à la Juventus en janvier a été annulée par des accusations d’évasion fiscale – Man United News And Transfer News

Un nouveau rapport italien affirme que le seul problème empêchant la Juventus de signer Paul Pogba en janvier est l’enquête en cours sur les affaires fiscales du club.

Calciomercato.it revendique une histoire exclusive dans laquelle, comme indiqué ici mardi, l’accord a été discuté lors d’une réunion entre l’agent de Pogba, l’ancien pizzaiolo Mino Raiola, et le vice-président de la Juve, Pavel Nedved.

« Selon ce que Calciomercato.it a appris, les chefs de la Juventus prévoyaient déjà le retour de Paul Pogba à Turin dans la fenêtre de janvier qui est sur le point de s’ouvrir, en plus d’adopter de plus en plus concrètement l’idée de Dusan Vlahovic », rapporte le média.

«Au cours des discussions au cours des dernières heures avec les dirigeants de la Juventus, Raiola, toujours selon ce que notre équipe éditoriale a recueilli, a tenté de faire le point sur la situation en face à face.

« L’enquête menée par le parquet de Turin sur la question des plus-values, avec la participation des principaux dirigeants de la Juventus, et l’enquête consécutive menée par le procureur de la FIGC … ont freiné l’initiative.

« Même face à des comptes pas très verts, la Juventus aurait en effet bien aimé essayer.

«Il y a un besoin urgent de tailler la rose des branches sèches et de celles qui ne sont pas considérées comme centrales par Massimiliano Allegri.

« La Juventus … espérait également trouver les ressources pour couvrir, au moins en partie, l’embauche de Pogba.

‘[But] pour le moment… tout est freiné par les enquêtes en cours.

Les enquêtes en question font référence à des accusations selon lesquelles la Juve aurait gonflé artificiellement les frais de transfert afin d’équilibrer les comptes, entraînant une prétendue évasion fiscale sur les plus-values ​​d’environ 282 millions d’euros.

Si la Juventus est reconnue coupable, sa situation financière déjà précaire sera plongée dans une crise profonde car le montant en question devra être remboursé.

Il est peu probable que la situation soit résolue avant la fermeture de la fenêtre de janvier, ce qui laisse Pogba et Raiola encore plus dépourvus d’offres autres que celle que United a laissée sur la table, qui serait d’environ 325 000 £ par semaine.