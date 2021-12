La décision de pénalité de Diogo Jota divise les anciennes stars de Liverpool et Tottenham, Didi Hamann et Jamie O’Hara, qui ne sont pas d’accord sur l’appel… mais pas comme on pourrait s’y attendre

Jamie O’Hara et Didi Hamann se sont affrontés sur talkSPORT au sujet de la décision de ne pas accorder de penalty à Liverpool lors de leur match nul avec Tottenham dimanche.

Mais leurs positions étaient peut-être surprenantes compte tenu de leur fidélité à leurs anciens clubs.

Jota voulait une pénalité pour un incident dans la surface de Tottenham

L’arbitre a rejeté les appels de Jota et l’incident a divisé les opinions

Le match au Tottenham Hotspur Stadium était de 2-2 et a été rempli de drames et de controverses.

Harry Kane a échappé à un carton rouge pour ce que beaucoup considéraient comme un défi imprudent pour Andy Robertson.

Robertson lui-même a ensuite eu un carton jaune annulé par VAR après un coup sur Emerson Royal, avec la mise à niveau de la punition du défenseur des Reds en rouge.

Mais la frustration du manager de Liverpool Jurgen Klopp ne s’est pas arrêtée là, car il estimait qu’ils auraient dû avoir un penalty pour une faute sur Diogo Jota dans la surface, mais l’arbitre Paul Tierney n’était pas d’accord.

Hamann et O’Hara étaient sur talkSPORT Breakfast et avaient des points de vue opposés sur l’incident.

L’ancienne star de Liverpool Hamann a déclaré: « Je pense [Paul] Tierney a dit à Klopp après le match qu’il s’était arrêté volontairement.

« Jota n’a aucune intention de tirer. Ce n’est pas une tentative d’avoir un tir cadré.

Hamann et O’Hara en désaccord sur la demande de pénalité

«Si vous le regardez, je pense qu’il le contrôle peut-être légèrement et qu’il ne peut pas tirer. Il n’y a aucune tentative ou aucune intention de tirer.

« Vous ne pouvez pas donner de pénalités lorsque les joueurs s’arrêtent volontairement. Je pense qu’ils ont fait le bon choix.

« J’entends Tierney quand il dit qu’il s’est arrêté exprès. Si vous regardez à nouveau l’incident, Jota n’a fait aucune tentative pour réussir son tir.

« Vous pouvez discuter s’il est toujours autorisé à le faire venir, je ne pense pas que le contact soit aussi important qu’il le prétendait.

« C’est encore un incident où je pense que vous pouvez donner une pénalité, mais c’est une décision où la décision sur le terrain doit être maintenue. Ce n’est pas une erreur flagrante. »

O’Hara a immédiatement contesté le point de vue de Hamann et a déclaré : « Allez, Didi. C’est une pénalité. J’étais là, on pouvait le voir en temps réel et tout le monde au sol retenait son souffle en attendant que l’arbitre prenne une décision.

«Je ne peux pas croire que l’arbitre ne l’ait pas donné. Vous dites qu’il n’a pas essayé de tirer, mais il n’a pas réglé ses pieds, il n’a pas beaucoup d’espace.

Klopp était mécontent des officiels pendant le match

« Emerson Royal met sa main sur son dos, il passe et il y a un contact clair là-bas.

« Si vous n’obtenez pas de pénalités pour cela, en tant que manager, vous allez rester là, la tête dans les mains, en pensant » quelle chance avons-nous? « .

Hamann a répondu: « Je comprends cela Jamie, mais si vous regardez Jota une fois qu’il contrôle le ballon et encore une fois, il n’y a aucune intention de terminer cette attaque.

« Une fois qu’il s’est décidé à ne pas finir, tout ce qu’il voulait, c’était le contact et c’est ce qu’il a obtenu.

« Le contact est-il suffisant pour qu’il tombe comme il l’a fait ? Je ne suis pas si sûr. »

Mais leur débat s’est poursuivi, alors que les anciennes stars de Liverpool et des Spurs poursuivaient leur argumentation.

parlerSPORT

L’ancien homme de Tottenham Jamie O’Hara ne pouvait pas croire ce qu’il entendait de l’ex-star de Liverpool Didi Hamann

O’Hara a ajouté : « Je pense que oui. Je suis d’accord avec vous sur ceux où ils recherchent un contact et descendent et vous pensez « allez, vous plongez un peu là-bas ».

«Il y a eu beaucoup de contacts de Royal et je pense que Jota essaie de régler ses problèmes afin de pouvoir tirer dans une situation difficile.

« Royal est allé directement dans le dos de lui et je suis étonné que vous ne pensiez pas que ce soit une pénalité. »

Hamann a admis qu’il était peu probable que le couple soit d’accord sur la décision.

Il a ajouté: « Je pense que vous pouvez le donner, mais le VAR est là pour éradiquer les erreurs évidentes et je pense qu’il y a suffisamment de doute dans mon esprit pour que l’assistant n’intervienne pas.

« Tout ce qu’il voulait, c’était le contact. Nous pouvons accepter de ne pas être d’accord. Il y a eu d’autres incidents – celui de Kane était plus évident que celui de Jota.

