La décision de prêt de Conor Gallagher à Chelsea est correcte alors que Thomas Tuchel est « convaincu » du milieu de terrain de Crystal Palace

Le manager de Chelsea, Thomas Tuchel, a déclaré que le club était « convaincu » que Conor Gallagher, prêté à Crystal Palace, pourrait impressionner à Stamford Bridge la saison prochaine.

Le joueur de 21 ans est l’une des nombreuses stars de l’académie à avoir gravi les échelons à Chelsea ces dernières années. Cependant, il est sans doute celui qui attire le plus l’attention car il impressionne à travers Londres.

En fait, Gallagher s’est avéré être l’une des signatures de la saison jusqu’à présent par Palace. Il a marqué six buts et aidé trois autres en 17 matches de Premier League.

En tant que tel, l’attention commence à se tourner vers ses plans pour la saison prochaine. Chelsea a refusé d’inclure une option d’achat lors de la discussion de son accord de prêt avec Palace. En effet, les Bleus veulent intégrer Gallagher dans leur première équipe.

En revanche, Gallagher aurait doute que Chelsea puisse vraiment tenir sa promesse, vu la profondeur et le calibre du joueur à la disposition de Tuchel.

En tout cas, Tuchel a offert un autre indice clair sur ses plans pour le milieu de terrain.

« Nous aimons Conor, nous sommes convaincus de lui », a déclaré le manager au Daily Express.

«Nous avons pris la décision pour Conor parce que lorsque nous avons examiné le milieu de terrain – Mateo Kovacic, Jorginho, N’Golo Kante – il était considéré comme le numéro quatre du groupe.

« Conor le savait depuis le début. Une opportunité s’est présentée où il pouvait clairement voir plus de minutes et plus de responsabilités.

« Serait-il le même Conor s’il était resté ici ? Evidemment non, car la situation sera alors différente.

« Peut-être alors que les mêmes personnes diraient : « Comment peuvent-elles compter sur Conor Gallagher » ? Ou« Pourquoi ne lui donnent-elles pas plus de minutes ? »

L’avenir de Gallagher est également devenu plus visible après une forme difficile pour Chelsea. Ils ont récemment perdu Kovacic et Kante sur blessure et n’ont remporté que trois des huit matchs.

Cependant, Tuchel a insisté pour que Gallagher se concentre uniquement sur sa forme pour Palace.

Gallagher reçoit un message de Tuchel

« Si Mateo n’avait pas été blessé, cela n’aurait pas vraiment d’importance », a déclaré le manager.

« Donc, non, vous ne pouvez pas revenir sur ces décisions qui sont prises pour le club et pour le joueur. Tout le monde était d’accord là-dessus.

« Et c’est évidemment une bonne décision car il se débrouille si bien et tout le monde est content.

« C’est parce qu’il joue chaque match et sait à quel point il est important pour l’équipe de Crystal Palace. C’est une grande partie d’être au meilleur niveau possible. »

Mais Gallagher n’est pas le seul milieu de terrain de Chelsea à faire face à l’incertitude. Son collègue Billy Gilmour doit revenir de Norwich à la fin de la saison.

Pendant ce temps, Ruben Loftus-joue et Ross Barkley sont revenus dans la première équipe de Chelsea après avoir échoué à s’éloigner.