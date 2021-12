La décision de renvoyer le projet de loi d’amendement à la loi CA à un panel parlementaire est une « bonne étape », selon l’ICAI

Le projet de loi vise à modifier les lois régissant les experts-comptables, les experts-comptables et les secrétaires d’entreprise.



L’ICAI a déclaré mardi que la décision de renvoyer un projet de loi modifiant la loi régissant les comptables agréés à un comité parlementaire permanent était une bonne étape et l’institut fera part de ses préoccupations concernant certaines dispositions de la législation proposée devant le panel.

Mardi, le Lok Sabha a renvoyé le projet de loi de 2021 sur les comptables agréés, les comptables des coûts et des travaux et les secrétaires d’entreprise (amendement) à une commission parlementaire permanente pour examen.

Le projet de loi vise à modifier les lois régissant les experts-comptables, les experts-comptables et les secrétaires d’entreprise.

L’Institut des comptables agréés de l’Inde (ICAI) avait fait part de ses préoccupations concernant la proposition d’avoir un comptable non agréé (CA) comme président du comité de discipline.

Dans ce contexte, le président de l’ICAI, Nihar N Jambusaria, a déclaré mardi que l’institut était heureux que le projet de loi ait été renvoyé à une commission parlementaire permanente. « C’est un bon pas dans la bonne direction », a-t-il déclaré à PTI.

L’institut n’a eu aucun problème majeur avec aucune disposition, à l’exception du mécanisme disciplinaire. « Nous exposerons nos points de vue (devant le comité) », a-t-il noté.

En vertu de la loi actuelle, le comité compte deux candidats du gouvernement et trois membres du conseil de l’ICAI. Le projet de loi propose d’inclure deux AC et trois non-AC.

« ICAI a une réserve sur le fait d’avoir un non CA en tant que président, car une connaissance approfondie des normes comptables, d’audit et de déontologie et une expérience pratique d’au moins 15 ans sont nécessaires pour parvenir à un jugement correct dans une affaire disciplinaire.

« Nous avons recommandé que la pratique actuelle consistant à avoir le président ou le vice-président de l’ICAI en tant que président de séance soit maintenue », avait-il déclaré le 17 décembre, le jour où le projet de loi a été présenté à la Lok Sabha.

