La décision de Ross Barkley est imminente alors que le nouveau prétendant rivalise avec Everton et Leeds pour la signature de janvier

L’avenir d’Everton et de Leeds cible le look de Ross Barkley qui doit être décidé de manière imminente, tandis que TEAMtalk comprend qu’un nouveau prétendant a rejoint la course pour sa signature.

Le milieu de terrain anglais a figuré en marge de l’équipe de Thomas Tuchel cette saison, mais de nombreux clubs ont pris contact au sujet de sa disponibilité lors de la prochaine fenêtre de transfert de janvier.

Dans l’état actuel des choses, Chelsea n’a pas encore décidé de le laisser partir. Cependant, les clubs qui montrent de l’intérêt pensent qu’il est susceptible d’être disponible.

Barkley L’ancien club d’Everton souhaite un éventuel prêt, mais il n’est pas seul, les futurs gros budgets de Newcastle, Burnley et Leeds étant tous enthousiastes.

Nous pouvons également révéler que Brighton de Graham Potter a également enregistré un intérêt pour le meneur de jeu.

Barkley pense toujours qu’il est capable de gagner un rappel en Angleterre avant la Coupe du monde d’hiver 2022.

Cependant, il sait qu’il doit jouer plus régulièrement pour attirer l’attention de Gareth Southgate.

Lukaku a demandé de présenter des excuses à Chelsea

Pendant ce temps, Romelu Lukaku doit s’excuser auprès de Chelsea pour avoir montré à Thomas Tuchel un si grand manque de respect au milieu des affirmations selon lesquelles il fait face à une sorte de tic-tac de la réalisatrice Marina Granovskaia.

Le joueur de 28 ans est devenu la signature du record des Blues à son retour dans le club qu’il a quitté en 2014. Ils ont payé à l’Inter 97,5 millions de livres sterling pour l’international belge qui a signé un contrat de cinq ans dans l’ouest de Londres. L’ancien as de Manchester United a bien commencé au Bridge, marquant lors de son premier match à l’extérieur à Arsenal.

Mais il a ensuite subi une blessure à la cheville, manquant cinq semaines d’action. L’ex-star d’Everton a inscrit cinq buts et marqué mercredi alors que Chelsea a fait match nul 1-1 avec Brighton.

Cependant, il semble que tout ne va pas bien dans le camp. Lukaku n’a pas caché son amour pour l’Inter avant d’arriver dans la capitale.

Et il a doublé ces sentiments, visant à creuser manager Thomas Tuchel en cours de route.

« Physiquement, je vais bien. Mais je ne suis pas content de la situation à Chelsea. Tuchel a choisi de jouer avec un autre système – je n’abandonnerai pas, je serai professionnel », a-t-il déclaré à Sky Sports Italy, selon le Daily Star.

« Je ne suis pas content de la situation mais je suis professionnel – et je ne peux pas abandonner maintenant. »

L’attaquant né à Anvers a marqué 64 buts en 95 matches toutes compétitions confondues pour les champions de Serie A. Et ses derniers commentaires inquiéteront à la fois Tuchel et les fans de Chelsea.

« Je pense que tout ce qui s’est passé l’été dernier n’était pas censé se passer comme ça, comment j’ai quitté l’Inter, la façon dont j’ai quitté le club, comment j’ai communiqué avec les fans de l’Inter – cela me dérange parce que ce n’était pas le bon moment », a-t-il ajouté.

Lukaku risque une amende

Maintenant, il semble que Lukaku pourrait regretter ces commentaires. Alors que l’interview a été enregistrée il y a plusieurs semaines, elle n’a été diffusée que jeudi, ce qui rend le moment extrêmement délicat.

Néanmoins, Lukaku est susceptible de faire face à un tic-tac de Granovskaia pour avoir rendu public ses frustrations et pourrait également être condamné à une amende.

De plus, les experts Darren Bent et Trevor Sinclair ont perdu les mots à cause des commentaires de Lukaku.

Ils pensent qu’il doit à Chelsea, et à Tuchel en particulier, d’énormes excuses pour ce qu’il a dit.

Sinclair a déclaré à talkSPORT: «Je suis sous le choc absolu. J’étais à la victoire de Chelsea contre Villa et je l’ai regardé pendant l’échauffement.

« J’étais intrigué parce qu’il était absent pendant un moment et je me demandais à quoi ressemblerait son humeur – il souriait, riait, il avait l’air d’aimer être de retour dans l’équipe de Chelsea.

« La performance en deuxième mi-temps a cimenté ce que je pensais. Il avait l’air heureux, il a joué heureux, a marqué un but, le but d’un attaquant d’élite, puis le troisième but où il a remporté le penalty.

Les fans de Chelsea méritent mieux

« Pour qu’il fasse ces commentaires, je pense qu’il devrait s’excuser auprès des fans de Chelsea. C’est tellement irrespectueux envers les fans de Chelsea.

« Je pense que c’est tellement irrespectueux envers le manager de Chelsea. Je serais étonné qu’il n’ait pas eu de conversation avec Thomas Tuchel à ce sujet.

« Il n’a peut-être pas obtenu la réponse qu’il voulait, mais vous ne venez pas en public pour le dire. Je pense que c’est irrespectueux envers ses coéquipiers et je pense que c’est irrespectueux envers le propriétaire.

« Il a 28 ans. Une grande partie de la ligne de front de Chelsea admirera Lukaku, je pense qu’il les a tous laissés tomber.

