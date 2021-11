La décision de State Farm de soutenir Aaron Rodgers provoque des réactions sauvages sur les réseaux sociaux

Aaron Rodgers reçoit le soutien de State Farm pour son point de vue sur le vaccin COVID-19, et cela a conduit à des réactions intéressantes sur les réseaux sociaux. Après que Rodgers ait été testé positif pour COVID-19, il a été déterminé que le quart-arrière des Green Bay Packers n’était pas vacciné, ce qui a ensuite suscité une certaine controverse alors que Rodgers a déclaré aux journalistes qu’il était « immunisé ».

« Aaron Rodgers a été un excellent ambassadeur de notre entreprise pendant une grande partie de la dernière décennie », a déclaré la déclaration de State Farm à USA TODAY. « Nous ne soutenons pas certaines des déclarations qu’il a faites, mais nous respectons son droit d’avoir son point de vue personnel. Nous reconnaissons que nos clients, employés, agents et ambassadeurs de la marque viennent de tous les horizons, avec des points de vue différents sur de nombreuses questions. Notre mission à State Farm est de soutenir des communautés plus sûres et plus fortes. À cette fin, nous encourageons les vaccinations, mais respectons le droit de chacun de faire un choix en fonction de sa situation personnelle.

Rodgers est apparu au Pat McAfee Show et a soutenu son autre traitement pour lutter contre COVID-19. « Les décisions personnelles en matière de santé, à mon avis, devraient être privées », a-t-il déclaré. « Ils ne devraient pas avoir à passer par la sonnerie et à être trop scrutés par des gens qui ne font que pousser leur propre type de propagande sur les gens. » Voici un aperçu de ce que les fans ont à dire sur State Farm et Rodgers.

Debout

State Farm a défendu le droit d’Aaron Rodgers de faire son propre choix de vaccin et ne va pas annuler leur accord d’approbation. Tant mieux pour eux : https://t.co/LwsKG5WoHb – Clay Travis (@ClayTravis) 8 novembre 2021

Une personne a répondu : « Dans une pandémie, est-ce que « laissez chacun faire ce qu’il veut » est la bonne approche ? Tant de personnes semblent se concentrer sur« Eh bien, vous pouvez toujours l’obtenir de toute façon, alors c’est mon choix ! »… mais n’est-ce pas Le véritable objectif n’est-il pas de RÉDUIRE le niveau de transmission et nous devons TOUS participer pour y parvenir ? »

Boycotter

State Farm a annoncé qu’ils allaient se tenir aux côtés d’Aaron Rodgers Il ne faut pas un génie du marketing d’une autre compagnie d’assurance pour proposer un double rabais et voler leurs clients #boycottstatefarm – TheSadTruth💙 (@ReportsDaNews) 8 novembre 2021

Une autre personne a écrit : « J’ai deux polices avec State Farm et je suis un client de 2e génération depuis 40 ans maintenant. Faites ce qu’il faut pour vos assurés, State Farm. Laissez tomber Aaron Rodgers. Je sais que vous voulez être un bon voisin, mais ce genre de de tromperie est hors marque pour vous. »

Tirer des annonces

RUPTURE: State Farm retire la plupart de ses publicités mettant en vedette le quart-arrière de la NFL Aaron Rodgers des airs après que Rodgers se soit révélé non vacciné contre COVID, puis a donné plusieurs interviews embarrassantes pour défendre sa position dangereuse. RT SI VOUS PENSEZ QUE RODGERS EST UN FOU IGNORANT ! – Occupy Democrats (@OccupyDemocrats) 8 novembre 2021

Un fan a répondu: « Commencer à mieux comprendre certains de ses problèmes relationnels. Pas pour le mieux, c’est sûr. Il ne fera probablement pas partie de l’équipe l’année prochaine, alors bon débarras. Je le regarderai peut-être un peu moins cette saison. Pas qu’il sache ou se soucie de savoir si j’ai des influences. »

Mauvais voisin ?

Hey State Farm, refuser de se faire vacciner et propager le covid fait de toi un mauvais voisin. – J’ai fumé de l’ivermectine avec Aaron Rodgers (@BlackKnight10k) 8 novembre 2021

Un utilisateur de Twitter a écrit: « Je ne sais pas qui achèterait une assurance sur la base de ce que dit l’un des garçons du football. Quoi qu’ils lui paient, c’était trop avant même qu’il ne soit exposé. »

Pas heureux

Salut, je suis Jake de State Farm et je suis énervé qu’ils soient aux côtés d’Aaron Rodgers. – JakeeFromStatesFarms (@GANGreenee) 6 novembre 2021

Une personne a répondu: « Nous n’avons pas eu State Farm depuis que la voiture du fils de notre cœur brisé a été volée et ils ont agi comme si c’était un travail de l’intérieur, puis nous ont baisés sur le paiement. »

Commercial New State Farm

Nouvelle publicité pour la ferme d’État : OUVERT : Rodgers entre dans une petite cintreuse. Femme : Wow, content que personne n’ait été blessé. Nous devrions probablement échanger des informations sur l’assurance. Rodgers : Ouais je suis couvert. Femme : Comme, assuré ? Rodgers : Femme: Rodgers : Qu’est-ce que tu es le Woke Mob ?! *se ralentit* – Brendan Kennedy (@swingkennedy) 6 novembre 2021

Et une personne a demandé à State Farm : « Si Aaron Rogers induit tout le pays en erreur sur son statut vaccinal, nous induit-il en erreur sur votre couverture d’assurance ?

