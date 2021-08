La décision de transfert de Klopp et Liverpool se moque de la double justification

in

Une décision de transfert prise par Jurgen Klopp et Liverpool qui a suscité des critiques a été catégoriquement justifiée par deux experts.

Liverpool ont gardé leur poudre relativement sèche en ce qui concerne la fenêtre de transfert cet été. Alors que leurs rivaux au titre ont été occupés à éclabousser l’argent et à battre des records de club, les Reds se sont jusqu’à présent contentés d’une seule acquisition.

Ibrahima Konate est arrivé pour 36 millions de livres sterling du RB Leipzig et n’a pas encore fait ses débuts en Premier League. Une signature à la moitié centrale semblait toujours probable pour l’été, bien qu’une autre affaire apparemment simple ne se soit pas encore concrétisée.

Le départ de Georginio Wijnaldum a laissé les fans des Reds se demander qui serait recruté pour remplacer le Néerlandais fiable.

Les noms de la Premier League et de toute l’Europe étaient liés. Cependant, avec la fermeture de la fenêtre dans un peu plus d’une semaine, tous les signes indiquent que Liverpool garde son chéquier bien fermé.

Au lieu de cela, Naby Keita et Harvey Elliott devraient avoir de nombreuses opportunités de briller. Cela a conduit à un affrontement féroce de Klopp avec le spécialiste de Liverpool de l’Athletic, James Pearce, concernant leur inaction sur les signatures au milieu de terrain.

Néanmoins, Elliot a impressionné lorsqu’il a reçu un départ contre Burnley samedi. Le joueur de 18 ans avait l’air animé déployé dans un rôle de milieu de terrain et a bien lié le jeu entre la défense et l’attaque.

Harvey Elliott contre Burnley • 83 % de réussite

• 44/53 laissez-passer

• 3 occasions créées (3e)

• 76 touches (2e)

• 2 coups

• 1/2 duels aériens

• 1 interception Une passe décisive a également été exclue pour hors-jeu. Des débuts en Premier League absolument superbes 💫 pic.twitter.com/lBITX7fsUb – Statistiques LFC (@LFCData) 21 août 2021

Et s’adressant à BT Sport au lendemain de la victoire, l’ancien attaquant de Liverpool, Joe Cole, a confirmé la décision de Klopp et de Liverpool de résister à l’envie de dépenser de l’argent.

“Je pense que Klopp s’appuiera sur lui [Eliott] et aura une influence sur la saison », a déclaré Cole (via le Mirror). « Il a joué avec tellement de maturité.

“C’est plus sa qualité sur le ballon qui m’a impressionné.”

L’expert de BT, Peter Crouch, a fait écho à ces sentiments après avoir affirmé que la performance d’Elliott faisait preuve d’une maturité au-delà de ses années.

Parlant initialement des avantages des périodes de prêt, Crouch a déclaré: «Je suis un grand défenseur de cela [loan spells]. Cela m’a tellement profité », a déclaré Crouch sur BT Sport.

“Il a des jeux, c’est un gamin de 18 ans, c’était ses débuts aujourd’hui, [it] avait l’air d’en avoir fait 100.

« Il a été prêté à Blackburn et a pris beaucoup plus confiance en lui. Pour que cela passe inaperçu, je ne peux pas lui faire un compliment plus élevé. Il n’a pas hésité à récupérer le ballon, il va jouer un rôle important.

“Il a l’air d’un jeune homme confiant, il a parfaitement le droit de commencer le prochain match.”

Klopp époustouflé par le « sensationnel » Eliott

Dans les retombées d’après-match, Klopp pouvait à peine contenir sa joie en parlant de l’impact d’Elliot lors de la victoire 2-0.

« Il est bon hein ? C’est un talent merveilleux », a-t-il déclaré à BBC Sport.

« Je le connais depuis trois ans – il a toujours été un talent sensationnel mais il a fait de grands pas la saison dernière en prêt – vraiment calme, vraiment intelligent – ​​il peut jouer 3/4 positions différentes. »

LIRE LA SUITE: Klopp admet une erreur de transfert de Liverpool avec un clin d’œil au naissain de Carragher