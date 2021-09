La décision de Tuchel d’éliminer la star de Chelsea est pleinement justifiée, selon un expert

La décision du patron de Chelsea, Thomas Tuchel, de laisser tomber Ben Chilwell cette saison a été approuvée par All McCoist.

Chilwell s’est vu accorder sept minutes en remplacement lors de la victoire 1-0 de mardi sur le Zenit en Ligue des champions. C’était sa première action de la saison, malgré 42 apparitions avec les Blues la saison dernière.

Marcos Alonso a été l’homme de confiance de Tuchel sur la gauche cette saison, commençant ses six matchs.

Chilwell a également été laissé de côté pour l’Angleterre à l’Euro. Gareth Southgate a opté pour Kieran Trippier et Luke Shaw en route vers la finale.

Et Tuchel a souligné cela comme une des raisons pour lesquelles il a laissé un Chilwell « fatigué mentalement » sur la touche.

Et l’ancien attaquant des Rangers McCoist pense que Tuchel a eu raison avec le début de saison impressionnant d’Alonso. L’Espagnol, qui semblait destiné à partir cet été, a marqué et a reçu le brassard de capitaine contre Aston Villa.

“Nous n’avons joué que six matchs, Chilwell n’a aucun droit divin d’obtenir le maillot, Alonso a le maillot pour commencer et il joue bien, il [Tuchel] est content d’Alonso », McCoist a déclaré à talkSPORT.

“Ils ont eu un certain début, alors il a eu raison”

“Lukaku n’est pas le bon exemple mais si tout d’un coup il [Tuchel] a commencé avec Werner et n’a pas commencé Lukaku et Werner a marqué 14 buts lors des six premiers matchs, je suis sûr qu’il ne laisserait pas tomber Werner. Je serais livide si j’étais Werner [and I was] être laissé de côté.

« Je ne l’achète pas du tout. Peut-être qu’il ne l’aime pas ou ne l’aime pas, mais le fait est de ce qu’il est [Tuchel] nous a dit qu’il sentait que Ben Chilwell était mentalement fatigué et qu’il était vraiment content de la forme d’Alonso.

«À moins qu’Alonso ait un plongeon ou qu’il pense que Chilwell a mentalement raison de revenir, je pense juste qu’il prend une décision.

«Quand vous avez de bons joueurs comme ça, c’est naturel que les supporters aient des favoris, disent-ils. “Il devrait ou ne devrait pas jouer”, c’est pourquoi ces managers ont des effectifs massifs. C’est ce qui arrive, les grands joueurs sont laissés de côté.

«Écoutez, je pense que Chilwell est un grand joueur, absolument un grand joueur. Mais je ne pense pas qu’un joueur ait le droit divin d’être choisi. Je pense que le manager exerce son droit de choisir l’équipe qu’il pense. Et ils ont eu un certain début, alors il a eu raison.

