La décision de vaccination de Cam Newton a probablement conduit à sa libération

Les Patriots ont créé un titre surprenant pour clôturer la pré-saison lorsqu’ils ont annoncé qu’ils allaient libérer le quart-arrière partant Cam Newton et rouler avec la recrue Mac Jones comme partant pour aller de l’avant. Jones avait assez bien joué pour prétendre au poste de titulaire, mais il n’avait pas encore commencé un match en pré-saison avant ce déménagement.

La publication de Newton montre à quel point les marges seront minces pour les joueurs non vaccinés, quelles que soient leurs raisons d’éviter le vaccin. Lorsqu’on a demandé à Newton s’il avait été vacciné avant le début du camp, il a répondu que la décision était « trop personnelle » pour en discuter.

Cam Newton sur s’il est vacciné: “C’est trop personnel pour en discuter. Je vais en rester là.” pic.twitter.com/0ExgpxaqhQ – Ben Volin (@BenVolin) 5 août 2021

Malheureusement pour Newton, il a montré à quel point il est facile pour un joueur non vacciné de rater une partie du temps d’entraînement et des matchs potentiellement manquants. Newton a dû quitter les Patriots pour s’occuper d’une affaire personnelle et il y a eu une confusion avec son calendrier de tests, l’obligeant à manquer automatiquement cinq jours d’entraînement avec les Patriots. Alors que les Patriots devraient concourir pour une place en séries éliminatoires cette année, avoir un quart partant susceptible de manquer du temps à tout moment de la saison n’est pas vraiment pratique, d’autant plus que la variante Delta continue de se propager à travers le pays.

Newton aurait pu, en théorie, rester comme sauvegarde, mais si Jones tombait malade avec un cas révolutionnaire de coronavirus, Newton serait probablement un contact étroit. Cela laisserait les Patriots dans une situation similaire à ce que les Broncos ont vécu la saison dernière lorsqu’ils ont dû commencer le receveur large Kendall Hinton au poste de quart-arrière pour un match contre les Saints.

Personne ne veut revivre ça, surtout Bill Belichick. Alors, ils ont décidé que le meilleur plan d’action était juste de libérer Newton. S’il décide de se faire vacciner, il a montré suffisamment cette pré-saison pour qu’une équipe puisse être intéressée.

Blake Martinez mérite tout le crédit pour cet INT mais mec, quel coup net de Cam ici qui apparaît sur la feuille de statistiques comme un négatif pic.twitter.com/On0fhOfhSK – Jonathan Jones (@jjones9) 30 août 2021

Sinon, cela pourrait très bien être la fin de Newton dans la NFL.

