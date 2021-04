La décision de West Brom VAR qualifiée de “ choquante ” alors que Sam Allardyce appelle à des changements et qu’Ally McCoist affirme qu’un but exclu contre Southampton pourrait coûter aux Baggies leur statut de Premier League

Choquant. Une risée. Pas adapté à l’usage.

C’était le verdict général sur VAR après une autre décision controversée lors de la victoire 3-0 de West Brom sur Southampton lundi.

sports de ciel

Cet objectif a été déclaré hors-jeu, le VAR n’ayant pas réussi à trouver un angle concluant

Mbaye Diagne pensait avoir brisé l’impasse pour les Baggies en passant devant Fraser Forster au début de l’affrontement de Premier League aux Hawthorns.

Cependant, le but a été exclu pour hors-jeu, le responsable du VAR Kevin Friend s’en tenant à cette décision lorsque les caméras de Stockley Park n’ont pas été en mesure d’obtenir le bon angle pour montrer de manière concluante si le haut du corps de l’attaquant était en jeu ou hors-jeu.

Ce revers n’a pas dissuadé l’équipe locale car les buts de Matheus Pereira, Matt Phillips et Callum Robinson ont maintenu en vie leurs faibles espoirs de survie.

Mais l’animateur de talkSPORT, McCoist, pense que la décision de VAR d’exclure l’objectif de Diagne pourrait revenir hanter West Brom cette saison – et a résumé les sentiments de beaucoup face aux échecs des officiels et de la technologie.

Il a dit: «Et s’ils étaient relégués par un but? C’est une décision choquante! Il n’y a pas de doute [in the decision], tout le monde peut le voir.

«Kyle Bartley est à un demi-mètre de hors-jeu, mais Diagne n’est pas hors-jeu. Cela me rend absolument fou lorsque le juge de touche ne met pas le drapeau en place alors que quelqu’un est clairement à cinq mètres de hors-jeu.

«Et puis vous lui demandez de lever le drapeau quand il est proche et il sait que si c’est un but, il aura l’occasion de s’en tirer parce que VAR le corrigera.

«Il met son drapeau, VAR a une opportunité de le corriger et d’en faire un but… et ce n’est pas le cas! Allez!”

West Brom a mis trois heures à un Southampton malheureux, mais VAR a de nouveau volé la vedette

Le patron de West Brom, Sam Allardyce, a déclaré que VAR devenait une risée après le match et a appelé à des changements dans la façon dont il est utilisé.

“La réflexion sur le VAR peut se faire à la fin de la saison et toutes les parties devraient avoir une influence influente sur la façon dont le VAR va de l’avant”, a-t-il déclaré.

«Cela doit venir de la PFA, de la LMA, de la Premier League et de la FA. Nous sommes trop nombreux à ne pas avoir l’occasion d’exprimer comment l’améliorer. »

Allardyce dit que des changements VAR doivent être apportés

Pendant ce temps, la légende de Southampton, Matt Le Tissier, affirme que le «bon sens» a disparu du football.

Lee Tissier a déclaré à talkSPORT: «Comme la plupart des gens le savent, j’étais un grand défenseur du VAR, je pensais que cela pourrait être une réelle amélioration et améliorer le jeu en termes d’équité.

«Cependant, il y a eu de nombreuses occasions où, malheureusement, les officiels se sont laissés tomber.

«Common semble être complètement sorti de la fenêtre et vous n’êtes plus autorisé à l’utiliser.

«Toute personne rationnelle pouvait regarder ça hier soir et voir assez clairement que Diagne n’était pas le joueur qui était hors-jeu.

«Il était clairement d’accord et le but aurait dû rester.»