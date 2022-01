La décision de Williams d’être plus audacieuse en 2021 a porté ses fruits

Williams a souvent eu du mal en tant que retardataire de la grille de F1, mais cela s’est terminé l’année dernière avec l’équipe marquant 23 points « au mérite”.

Les pilotes George Russell et Nicholas Latifi ont marqué 10 points au Grand Prix de Hongrie, un grand moment pour l’équipe compte tenu de leur période sèche plutôt longue sans aucun.

L’équipe n’est plus dirigée par Claire et Frank Williams, après leur retraite du sport en 2020. Depuis lors, Jost Capito a repris le flambeau de Dorilton Capital, et l’équipe n’a cessé de se renforcer.

L’année dernière, Williams s’est amélioré à pas de géant, avec Russell quatre fois en Q3 et systématiquement en Q2 – 19 fois pour être exact.

S’adressant à Motorsport.com, le PDG de Williams et directeur de l’équipe, Capito, a déclaré : « Quand nous avons commencé à occuper la 11e position, nous avons vu que nous pouvions courir avec certaines voitures au milieu du terrain, et bien sûr, cela donne également un coup de pouce.

« Vous vous déplacez plus et vous vous améliorez davantage si vous êtes dans la position de pouvoir vous battre avec d’autres voitures et en piloter d’autres. Et c’est aussi ce que nous avons trouvé avec les pilotes de course : ils ont une motivation complètement différente s’ils ne font que courir à l’arrière du peloton ou s’ils peuvent se battre.

Russell, qui a fait partie de l’équipe pendant trois ans jusqu’à ce qu’il rejoigne Mercedes, a atteint la Q3 à plusieurs reprises au cours de la saison 2021, montrant qu’il existe cette capacité, mais uniquement sur une piste qui convient à la voiture.

La motivation des bons résultats des qualifications et des points terminés signifiait que les deux pilotes étaient dans un meilleur état d’esprit pour courir plus dur, et avec beaucoup plus de motivation que cela pouvait être fait.

Capito a poursuivi: « A Barcelone, c’était le combat avec George et Fernando [Alonso] ce qui était fantastique et a donné à George tellement confiance que la voiture n’est pas si mauvaise et que nous pouvons marquer des points. L’équipe le croit alors.

«Bien sûr avec Barcelone, nous avons profité du premier virage. Mais vous devez encore traverser cela et vous devez toujours terminer la course et conserver cette position. »

Au fur et à mesure que la saison avançait, l’élan chez Williams s’est renforcé, l’équipe étant prête à prendre des décisions audacieuses que d’autres équipes ne seraient pas aussi disposées à faire parce que Williams n’avait rien à perdre.

S’exprimant sur les choix courageux, Capito a déclaré : « Je pense que l’équipe a pris des décisions très courageuses à Budapest sur les choix de pneus, ainsi que pour conserver cette position.

« Donc, l’équipe doit avoir le sentiment qu’elle est au mérite, et je pense que c’est au mérite, car si vous êtes en mesure de prendre les points et que vous ne pouvez pas les prendre, alors vous n’avez pas fait votre travail.

« Mais comme nous étions en mesure de prendre les points et de terminer dans les points avec les deux voitures, nous avons commencé à dire ‘OK, pouvons-nous faire plus ?’. Et puis dans quelques courses avec des points, c’était vraiment bien.

Il ne fait aucun doute que cette période où Williams ne se bat pas pour les podiums durera éternellement, car l’équipe compte neuf championnats du monde des constructeurs et a terminé sur la plus haute marche du podium, bien plus de 100 fois.

Avec les progrès qui ont été réalisés et les changements de règles en cours pour rendre le sport plus juste ; cela peut donner à l’équipe une meilleure chance de se battre pour une place plus élevée dans le championnat des constructeurs.

Cette année, l’alignement des pilotes de l’équipe est différent ; Russell est maintenant dans la Mercedes aux côtés du septuple champion du monde, Lewis Hamilton, et Alex Albon fait son retour en F1 pour être coéquipier avec Latifi.