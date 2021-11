La décision de YouTube de masquer le nombre d’aversions sur les vidéos est stupide, selon le co-fondateur

Karim était parmi les co-fondateurs de YouTube et la première personne à mettre en ligne une vidéo sur la plateforme. (Dossier/.)

Le cofondateur de YouTube, Jawed Karim, a qualifié la décision de la plate-forme de streaming vidéo de cesser de montrer l’option d’aversion d' »idée stupide ».

La société de technologie appartenant à Alphabet a récemment annoncé qu’elle cesserait de montrer des comptes d’aversion sur sa plate-forme pour protéger les créateurs contre les attaques ciblées et le harcèlement. Cependant, la décision a divisé la communauté YouTube avec de nombreux utilisateurs, y compris certains créateurs de vidéos, appelant à son retrait.

Maintenant, Karim a également ajouté sa voix au groupe des opposants. Il a mis à jour la description en « Moi au zoo » – la toute première vidéo à être téléchargée sur la plate-forme – dans le but de montrer sa désapprobation.

Dans la description mise à jour de « Me At The Zoo », Karim a écrit : « Quand chaque YouTuber convient que supprimer les aversions est une idée stupide, c’est probablement le cas. Réessayez, YouTube.

Karim était parmi les co-fondateurs de YouTube et la première personne à mettre en ligne une vidéo sur la plateforme. Google a acheté YouTube en 2006.

Karim a également laissé un commentaire sur une vidéo que YouTube a partagée pour annoncer sa décision de masquer le nombre d’aversions.

Dans la vidéo, l’agent de liaison du créateur YouTube, Matt Koval, a expliqué ce que cette décision entraînerait. Koval a déclaré que bien que l’option n’aime pas permette aux créateurs de savoir si la vidéo est bonne, les équipes de recherche ont découvert que les groupes de téléspectateurs ciblaient un créateur, principalement parce qu’ils n’aimaient pas le créateur.

Karim a écrit dans le commentaire de la vidéo : « Matt n’a pas l’air excité parce qu’il sait que c’est la mauvaise décision. »

Incidemment, le nombre d’aversions de la vidéo de Matt Koval était de 139 000 contre 14 000 j’aime.

Les critiques ont souvent cité les goûts/aversions du public qui comptent sur les vidéos pour suggérer sa nocivité. Facebook et Instagram appartenant à Meta Platforms ont récemment autorisé les utilisateurs à supprimer l’option. Une fois la migration de YouTube en ligne, les créateurs ne pourront plus voir le nombre d’avis négatifs, même si les utilisateurs cliquent sur le bouton Je n’aime pas.

YouTube a affirmé que le changement protégerait les petits créateurs ciblés par des attaques anti-aversion, ajoutant qu’il souhaitait promouvoir « des interactions respectueuses entre les téléspectateurs et les créateurs ».

La société basée à San Bruno a déclaré que ses recherches avaient montré que le fait de rendre le compte de l’aversion privé entraînait une réduction du harcèlement des créateurs.

