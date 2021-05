La décision de Zara Tindall d’empêcher le bébé Lucas de surprendre la princesse Charlotte pour son anniversaire | Royal | Nouvelles

Charlotte a célébré son sixième anniversaire dimanche, le jour même où Zara a emmené Lucas, cinq semaines, aux International Horse Trials à Cirencester Park. La fille de la princesse Anne a tenté de garder sa visite discrète et hors des projecteurs des médias et s’est assurée que son bébé était à l’abri des regards indiscrets du mieux qu’elle pouvait. Malgré tous ses efforts, Zara a été aperçue avec une casquette de baseball, un jean et des bottes alors qu’elle emmenait Lucas dans un landau autour du parc.

Elle a assisté à l’événement pour soutenir son cheval Classicals Euro Star, monté par l’équestre Jason Wood ce jour-là.

Le duc et la duchesse de Cambridge ont partagé dimanche une nouvelle image de la princesse Charlotte, pour marquer sa journée spéciale.

La photo d’anniversaire montre Charlotte souriant dans une robe à imprimé floral Rachel Riley.

La description de la robe se lit comme suit: “Un favori de Rachel Riley! Robe boutonnée à manches bouffantes avec un imprimé floral vintage dans des couleurs contrastées sur une base bleu marine.

“Bordé de bordures et de boutons ric-rac roses.

“Robe assortie disponible pour bébé fille. Disponible dans une sélection d’imprimés.”

Il a dit: “Elle a passé une belle journée merci.”

«L’année dernière, c’était son anniversaire en lock-out, mais cette année, nous avons pu accueillir une autre famille.

“Ils grandissent très vite. C’était très amusant.”