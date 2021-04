La décision déchirante du prince Charles de briser la tradition par un costume lors des funérailles de Diana | Royal | Nouvelles

La reine a décidé que tout le monde porterait des costumes au lieu d’uniformes militaires pour les funérailles du prince Philip, dans une rupture inattendue avec le protocole. On pense que ses raisons sont doubles: cela résoudra ses problèmes avec le prince Harry et le prince Andrew. Le duc de Sussex devait auparavant être le plus étrange à ne pas porter de tenue militaire formelle, après avoir été dépouillé de ses nominations militaires dans le cadre de l’accord visant à abandonner les fonctions royales et à commencer sa nouvelle vie aux États-Unis avec Meghan Markle.

Au lieu de cela, Harry porterait un costume et pourrait porter ses médailles de ses 10 ans dans l’armée.

Pendant ce temps, le prince Andrew aurait été malheureux car il voulait porter l’uniforme d’un amiral aux funérailles, malgré le report de sa promotion à ce rang l’année dernière à la suite du scandale Jeffrey Epstein et de son retrait ultérieur de ses fonctions.

Il a été rapporté que la Royal Navy était «mécontente» de cette idée.

La décision de la reine d’exclure tout uniforme militaire semble avoir fait d’une pierre deux coups.

Cependant, ce n’est pas la première fois que des membres de la famille royale portent des costumes lors d’une cérémonie funéraire royale.

En 1997, la plupart des membres de la famille royale portaient des costumes noirs aux funérailles de la princesse Diana, après sa mort tragique dans un accident de voiture à Paris.

L’image emblématique du prince Philip, du prince Charles, du prince William, du prince Harry et du frère de Diana, Charles Spencer, marchant derrière le cercueil est particulièrement frappante en ce sens qu’ils portent tous des costumes sombres.

Cependant, le prince Charles ne portait pas de noir comme tout le monde, mais portait plutôt un costume bleu, qui n’est généralement pas considéré comme une couleur de deuil.

Le mariage du couple a été incroyablement turbulent, avec un grand écart d’âge, des personnalités très différentes et secoué d’infidélité des deux côtés.

Ils se sont finalement séparés en 1992 après des années de malheur, puis ont officiellement divorcé en 1996.

À peine un an plus tard, Diana est décédée, laissant derrière elle ses deux fils, le prince William, 15 ans, et le prince Harry, 12 ans.

Malgré la fin de leur mariage, Charles a pu faire ce dernier geste à Diana en ce qui concerne les nombreuses années qu’ils ont passées en tant qu’époux et épouse.

Le prince Philip, décédé à l’âge de 99 ans la semaine dernière, sera inhumé lors d’une cérémonie à échelle réduite samedi avec seulement 30 participants.

Alors que les funérailles seront télévisées, l’événement n’aura pas le faste et les fioritures d’autres funérailles royales en raison de la crise des coronavirus et le duc d’Édimbourg ne mentira pas, comme il le souhaite.

On pensait initialement que les membres supérieurs de la famille royale porteraient des vêtements militaires conformes à leurs grades honorifiques, car il s’agit de leur tenue de soirée habituelle, mais ils porteront des costumes à la place.

La reine serait intervenue elle-même pour prendre cette décision exécutive.

Une source militaire a déclaré au Sun: «C’est la solution la plus éloquente au problème».

Une autre source a confirmé hier soir que «la pensée actuelle n’est pas l’uniforme».